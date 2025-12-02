 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pasirašius taikos Ukrainoje sutartį, JAV nori grąžinti Rusijai įšaldytus turtus

2025-12-02 16:27 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 16:27

Donaldas Trumpas praėjusią vasarą Europos Sąjungai leido suprasti, kad po to, kai bus pasirašytas taikos susitarimas dėl Ukrainos, JAV nori grąžinti Rusijai įšaldytus turtus, praneša „Politico“ ir naujienų agentūra „Unian“.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Donaldas Trumpas praėjusią vasarą Europos Sąjungai leido suprasti, kad po to, kai bus pasirašytas taikos susitarimas dėl Ukrainos, JAV nori grąžinti Rusijai įšaldytus turtus, praneša „Politico“ ir naujienų agentūra „Unian“.

REKLAMA
2

Kaip rašo „Politico“, apie tai JAV pareigūnai pranešė ES pasiuntiniui sankcijų klausimais Davidui O‘Sullivanui. Tuo pačiu metu Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen toliau palaiko idėją šiuos aktyvus panaudoti Ukrainai finansuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos diplomatai buvo pasipiktinę 28 punktų D. Trumpo plano nuostata, kurioje numatyta 100 mlrd. JAV dolerių investuoti į „JAV pastangas atkurti ir investuoti į Ukrainą“, o likusią dalį – į atskiro Amerikos ir Rusijos fondo sukūrimą. Briuselyje tai buvo suprasta kaip Vašingtono bandymas dalį lėšų pasisavinti, o likusią – pasidalinti su Maskva.

Pasak leidinio, Belgija pritaria JAV pozicijai, kad turto konfiskavimas trukdo galybei taikiai išspręsti konfliktą. Žurnalistai pažymi, kad Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris, atsisakantis sutikti su „reparacijų kreditu“, gali sulaukti papildomos paramos – šįkart iš D. Trumpo administracijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Generolas Christianas Freudingas (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos generolas: JAV uždarė tiesioginį ryšio kanalą dėl pagalbos Ukrainai (2)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos perspėjimas: Ukrainai gali tekti skaudžiai nusileisti (18)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
NATO ekspertas: Rusija vis dar tikisi Ukrainos kapituliacijos (20)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio turbūt nedalyvaus NATO ministrų susitikime – siunčiamas pavojingas signalas Europai (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų