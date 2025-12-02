Pasirašius taikos Ukrainoje sutartį, JAV nori grąžinti Rusijai įšaldytus turtus

Kaip rašo „Politico“, apie tai JAV pareigūnai pranešė ES pasiuntiniui sankcijų klausimais Davidui O‘Sullivanui. Tuo pačiu metu Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen toliau palaiko idėją šiuos aktyvus panaudoti Ukrainai finansuoti.
Europos diplomatai buvo pasipiktinę 28 punktų D. Trumpo plano nuostata, kurioje numatyta 100 mlrd. JAV dolerių investuoti į „JAV pastangas atkurti ir investuoti į Ukrainą“, o likusią dalį – į atskiro Amerikos ir Rusijos fondo sukūrimą. Briuselyje tai buvo suprasta kaip Vašingtono bandymas dalį lėšų pasisavinti, o likusią – pasidalinti su Maskva.
Pasak leidinio, Belgija pritaria JAV pozicijai, kad turto konfiskavimas trukdo galybei taikiai išspręsti konfliktą. Žurnalistai pažymi, kad Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris, atsisakantis sutikti su „reparacijų kreditu“, gali sulaukti papildomos paramos – šįkart iš D. Trumpo administracijos.
