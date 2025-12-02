 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius nustatė taisykles taikai: įvardijo savo reikalavimus

2025-12-02 15:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 15:24

Prieš lemtingas derybas su JAV pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per savo atstovą paskelbė griežtas sąlygas karo Ukrainoje pabaigai: Maskva esą pasirengusi kalbėtis tik tada, kai bus pasiekti visi jos strateginiai tikslai.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
13

Prieš lemtingas derybas su JAV pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per savo atstovą paskelbė griežtas sąlygas karo Ukrainoje pabaigai: Maskva esą pasirengusi kalbėtis tik tada, kai bus pasiekti visi jos strateginiai tikslai.

REKLAMA
15

Rusijos vadovo spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Maskva esą yra atvira taikos deryboms su Ukraina. Vis dėlto jis pridūrė, kad visi karo tikslai „turi būti pasiekti“. Jo žodžius cituoja Rusijos žiniasklaida.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums tai labai svarbu, nes Rusija lieka atvira taikioms deryboms. Tačiau taikiomis derybomis turime pasiekti savo tikslus ir pašalinti pirmines karinės operacijos priežastis“, – sakė D. Peskovas.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Įvardijo savo reikalavimus

V. Putino spaudos sekretorius patikino, kad Kremlius „labai vertina JAV administracijos taikius pasiūlymus“. Vis dėlto jis pabrėžė, jog bet kokios derybos dėl taikos turi vykti tik „pasiekus visus strateginius Maskvos tikslus“, rašo UNIAN.

„Rusija pasisako už taiką. Mes ieškome būdų ją pasiekti, tačiau norime, kad būtų atsižvelgta į mūsų interesus“, – pridūrė D. Peskovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Po nutekėjusio Rusijos ir JAV pokalbio – Kremliaus reakcija (5)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius teigia, kad derybų „procesas yra rimtas“ (7)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
ISW perspėja: Rusija tik apsimeta nusiteikusi derėtis, tikrieji tikslai nesikeičia
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pateikė savo poziciją dėl karo pabaigos: užkliuvo amerikiečiai (10)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
jei teisingai supratau
jei teisingai supratau
2025-12-02 15:33
iki kol paskutiniam rusui nebus numautos kelnės, taikos nebus
Atsakyti
Pis rusui per kepala
Pis rusui per kepala
2025-12-02 15:34
Jei nori, kad rusas imtu kalbetis, pisk jam per barabana. Kitaip tai tuscias ramsas kazka su jais susitarti. Laiko gaisimas
Atsakyti
lili
lili
2025-12-02 16:22
kieno pusėje kortos tas ir taisykles diktuoja ne europos barigoms suprasti europa tegu nesikiša nes ten gudragalviu daug jie temoka tik kara sukelti tokie kaip pedikas džonsonas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų