Kremlius nustatė taisykles taikai: įvardijo savo reikalavimus

Rusijos vadovo spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Maskva esą yra atvira taikos deryboms su Ukraina. Vis dėlto jis pridūrė, kad visi karo tikslai „turi būti pasiekti“. Jo žodžius cituoja Rusijos žiniasklaida.
„Mums tai labai svarbu, nes Rusija lieka atvira taikioms deryboms. Tačiau taikiomis derybomis turime pasiekti savo tikslus ir pašalinti pirmines karinės operacijos priežastis“, – sakė D. Peskovas.
Įvardijo savo reikalavimus
V. Putino spaudos sekretorius patikino, kad Kremlius „labai vertina JAV administracijos taikius pasiūlymus“. Vis dėlto jis pabrėžė, jog bet kokios derybos dėl taikos turi vykti tik „pasiekus visus strateginius Maskvos tikslus“, rašo UNIAN.
„Rusija pasisako už taiką. Mes ieškome būdų ją pasiekti, tačiau norime, kad būtų atsižvelgta į mūsų interesus“, – pridūrė D. Peskovas.
