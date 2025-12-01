 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius giriasi naujais laimėjimais Ukrainoje: pareiškė, kad Putinas jau informuotas

2025-12-01 23:06 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 23:06

Rusijos kariuomenė užėmė Ukrainos Donecko srities kasybos pramonės centrą – Pokrovsko miestą, kuris buvo puolamas apie metus, pirmadienį Rusijos žurnalistams pranešė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Kremlius giriasi naujais laimėjimais Ukrainoje: štai ką pareiškė (nuotr. SCANPIX)
13

0

D. Peskovas sakė, kad apie tai informuotas prezidentas Vladimiras Putinas. Kyjivas šios informacijos kol kas nepatvirtino.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Kremlius teigia, kad Rusijos kariai po intensyvių kovų užėmė Pokrovską ir Vovčanską

Pranešama, kad Rusijos pajėgos taip pat užėmė kaimyninėje Charkivo srityje esantį Vovčansko miestą.

Šių teiginių nebuvo galima nepriklausomai patikrinti, tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vizitą Paryžiuje pažymėjo, kad kovos aplink Pokrovską ir Charkive tebėra intensyvios.

Stebėtojai spėja, kad Rusijos pranešimas apie karinius laimėjimus gali būti priderintas prie JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo vizito į Maskvą antradienį, nes Kremlius siekia pademonstruoti pažangą prieš diskusijas dėl galimo taikos plano.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

