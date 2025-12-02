 
Karas Ukrainoje

Vokietijos perspėjimas: Ukrainai gali tekti skaudžiai nusileisti

2025-12-02 14:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 14:13

Vokietijos užsienio reikalų ministras perspėja, kad Ukrainai gali tekti žengti į skausmingus kompromisus siekiant užbaigti karą – neatmetama, jog dėl to šalies piliečiams galiausiai teks apsispręsti referendume.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
13

Vokietijos užsienio reikalų ministras perspėja, kad Ukrainai gali tekti žengti į skausmingus kompromisus siekiant užbaigti karą – neatmetama, jog dėl to šalies piliečiams galiausiai teks apsispręsti referendume.

5

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas mano, kad kovoje dėl karo pabaigos Ukraina gali būti priversta imtis „skausmingų nuolaidų“, turint omenyje didelius Rusijos teritorinius reikalavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Wadephulas pabrėžė, kad šis procesas bus „itin sudėtingas Ukrainai“ ir gali baigtis referendumu, kuriame piliečiai turės apsispręsti, ar jie pasirengę priimti siūlomas karo nutraukimo sąlygas, rašo UNIAN.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Tai „visada bus susiję su skausmingomis nuolaidomis“

Ministras pažymėjo, kad diplomatijos užduotis yra siekti kompromisų, tačiau galiausiai tai „visada bus susiję su skausmingomis nuolaidomis“.

Jo teigimu, šansai pasiekti paliaubas „niekada nebuvo didesni“ nei dabar, tačiau svarbi sąlyga – kad Ukraina gautų garantijas, jog neliks be gynybos prieš galimą naują Rusijos agresiją.

