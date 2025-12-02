 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijoje sulaikyti du jaunuoliai, grasinę žudyti žydus: vienas jų – Rusijos pilietis

2025-12-02 12:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 12:36

Paryžiuje buvo sulaikyti du nepilnamečiai, vienas jų – Rusijos pilietis, įtariami rengę antisemitinį išpuolį, pranešė žiniasklaida.

Prancūzijos policija (nuotr. SCANPIX)

0

Kaip pranešė laikraštis „Le Parisien“, šešiolikmetis čečėnas, prieš ketverius metus kartu su motina atvykęs į Prancūziją, per „WhatsApp“ programėlę išsiuntė nuotrauką, kurioje laiko peilį, ir paskelbė, kad už penkių dienų žudys žydus.

Jis palaikė ryšį su kitu šešiolikmečiu, kuris gyveno Paryžiaus regione, ir grasino nusitaikyti į religinių apeigų vietą, pridūrė laikraštis.

Patvirtindama spaudos pranešimus, Prancūzijos nacionalinė antiteroristinė prokuratūra pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė, kad jiems buvo pateikti kaltinimai „dalyvavimu teroristiniame nusikalstamame susivienijime, kurio tikslas – rengti vieną ar daugiau nusikaltimų prieš asmenis“.

Iki šiol 2025 metais Prancūzija dėl su terorizmu susijusių nusikaltimų apkaltino 20 nepilnamečių, o prokurorai nurodo, kad per pastaruosius penkerius metus padaugėjo jaunų žmonių, kuriems pateikti kaltinimai dėl tokių sąmokslų.

Po šių dviejų sulaikymo šiemet su terorizmu susijusiais nusikaltimais buvo apkaltinta 19 nepilnamečių.

