  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

FSB šešėlis Klaipėdoje: uoste dirbo su Rusijos saugumu siejama bendrovė

2025-12-01 09:50 / šaltinis: BNS
2025-12-01 09:50

Klaipėdos jūrų uosto akvatoriją 2016–2018 metais gilino su buvusiu Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) karininku susijusi bendrovė, gavusi prieigą prie jautrių uosto duomenų, rodo Ukrainos tiriamosios žurnalistikos centro kartu su Lietuvos portalu „15min" ir Latvijos TV3 televizija atliktas tyrimas.

Klaipėdos uostas. ELTA / Dainius Labutis

Klaipėdos jūrų uosto akvatoriją 2016–2018 metais gilino su buvusiu Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) karininku susijusi bendrovė, gavusi prieigą prie jautrių uosto duomenų, rodo Ukrainos tiriamosios žurnalistikos centro kartu su Lietuvos portalu „15min“ ir Latvijos TV3 televizija atliktas tyrimas.

0

Skelbiama, kad buvęs FSB pareigūnas Aleksejus Škrabas tuomet vadovavo Rusijos įmonei „Baltgeotrest“ – gilinimo darbus atlikusios Lietuvos bendrovės „Green Line Shipping“ antrinė įmonė.

Darbai buvo atliekami ir prie Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo, todėl verslas gavo detalius batimetrinius duomenis – apie dugno gylį ir reljefą, povandeninių komunikacijų planą.

Be to, atskleista, kad su šiomis bendrovėmis susijusios ir kitos įmonės, o su jomis susiję FSB atsargos generolai, pavyzdžiui, buvęs FSB direktoriaus pavaduotojas Viktoras Komogorovas, kuris 2012–2021 metais buvo pernai veiklą nutraukusios Lietuvos bendrovės „Energėja“ akcininkas.

Lietuvoje dar veikia su šiuo verslo tinklu susijusi įmonė „Nantėja“. Rusiškuose šaltiniuose ji ir „Energėja“ pristatomos kaip radioaktyvių atliekų utilizavimo ir atominių technologijų įmonės, nors pagrindinė jų veikla nurodoma prekyba chemijos produktais.

Abi bendrovės taip pat susijusios su Rusijos Tarptautiniu tvaraus vystymosi fondu, kuriame daugiausia dirba buvę FSB pareigūnai.

Valstybės saugumo departamentas žurnalistų atskleistos informacijos nekomentavo motyvuodamas tuo, juog neturi „viešai skelbtos informacijos šiuo klausimu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

