„Nepasitikiu ja“ – Rusai skeptiškai vertina valstybės remiamą susirašinėjimo programėlę

2025-11-29 21:31 / šaltinis: BNS
2025-11-29 21:31

Nauja Rusijos žinučių platforma „Max“, kuri, kaip tikisi valdžios institucijos, pakeis „WhatsApp“ ir „Telegram“, sulaukia gerų atsiliepimų iš valdžios pareigūnų, tačiau Maskvos gatvėse ji priimama nevienareikšmiškai.

Rusiška pokalbių programėlė „Max“ (nuotr. SCANPIX)

Nauja Rusijos žinučių platforma „Max", kuri, kaip tikisi valdžios institucijos, pakeis „WhatsApp" ir „Telegram", sulaukia gerų atsiliepimų iš valdžios pareigūnų, tačiau Maskvos gatvėse ji priimama nevienareikšmiškai.

„Max“, kurią šių metų pradžioje išleido Rusijos socialinių tinklų milžinė „VK“, buvo reklamuojama kaip „superprogramėlė“ – galinti daryti viską, pradedant prieiga prie vyriausybinių paslaugų ir baigiant picos užsakymu, panašiai kaip Kinijos „WeChat“ ar „Alipay“.

Vyriausybė nurodė gamintojams nuo rugsėjo 1 dienos įtraukti ją į visus naujus telefonus ir planšetinius kompiuterius, kartu blokuodama skambučius į užsieniečiams priklausančius konkurentus, o kritikai tai pavadino įžūliu bandymu priversti naudotojus pereiti prie kitos programos.

Pareigūnai tvirtina, kad „Max“ yra saugi ir sumažins Rusijos priklausomybę nuo užsieniečiams priklausančių platformų, kuriose duomenys saugomi užsienyje, tačiau teisių gynėjai perspėja, kad ši programa, kurioje nėra galutinio šifravimo, gali būti naudojama kaip galinga sekimo priemonė.

„Nelabai ja pasitikiu“, – sakė Jekaterina, 39 metų gydytoja, kuri atsisakė nurodyti savo pavardę.

Jos darbdavys pareikalavo, kad ji įsidiegtų šią programėlę darbo reikalais, tačiau, pasak jos, asmeniniam bendravimui ji daugiausia naudoja „WhatsApp“.

„Yra asmeninė žinučių istorija, kurios nenoriu prarasti, taip pat su darbu susijęs bendravimas“, – sakė ji apie „WhatsApp“.

„Joje turiu daug klientų“, – tvirtino ji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

