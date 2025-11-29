 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Turkija: Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivis Juodojoje jūroje atakuotas dronais

2025-11-29 14:35 / šaltinis: BNS
2025-11-29 14:35

Turkijos transporto ministerija nurodė, kad vienas iš dviejų tuščių Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivių Juodojoje jūroje, kuriuose penktadienio vakarą nugriaudėjo sprogimai, šeštadienio rytą vėl buvo atakuotas dronais.

0

Ministerija socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad tanklaivis „Virat“ šeštadienį maždaug už 64,8 kilometrų nuo Juodosios jūros pakrantės vėl patyrė ataką.

Ministerija išplatintame pranešime teigiama, kad tanklaivis dešiniajame borte patyrė tik „nedidelę žalą“ ir kad nė vienas iš 20 įgulos narių nenukentėjo.

Penktadienio vakarą Turkijos transporto ministerija nurodė, kad du tušti tanklaiviai „Virat“ ir „Kairos“ pranešė apie sprogimus. Šio incidento metu niekas nenukentėjo. 

Ministerija pareiškė, kad į juos smogta Turkijos vandenyse, bet neatskleidė, kas galėjo sukelti sprogimus.

Šis naujausias Transporto ministerijos įrašas buvo pirmasis oficialus patvirtinimas, kad „Virat“ smogta dronais. 

Turkijos teigimu, „Kairos“ plaukė į Novorosijsko uostamiestį Juodojoje jūroje, kur netoli esantis didelis Rusijos naftos terminalas šeštadienio rytą sustabdė veiklą po drono atakos.

Ukraina, kuri reguliariai puola Rusijos naftos objektus, siekdama sumažinti Kremliaus pajamas, gaunamas iš energijos išteklių, kuriuos Maskva naudoja savo invazijai finansuoti, šio naujausio incidento Novorosijske nekomentavo.

Penktadienį sprogimas tanklaivyje „Kairos“ nugriaudėjo apie 15 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku. Skelbiama, kad po incidento gelbėtojai evakavo 25 įgulos narius. Pareigūnų teigimu, sprogimo metu tanklaivis buvo maždaug už 100 kilometrų į rytus nuo Bosforo sąsiaurio įtekėjimo į Juodąją jūrą. 

Vėliau smūgiai suduoti ir „Virat“. Tuo metu, remiantis laivų sekimo svetaine „VesselFinder“, jis buvo maždaug 400 kilometrų toliau į rytus.

Šeštadienį Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) šaltinis pareiškė, kad už penktadienio atakas prieš tanklaivius Juodojoje jūroje atsakingas Kyjivas.

„Modernizuoti kariniai jūrų dronai „Sea Baby“ sėkmingai pataikė į tanklaivius“, – naujienų agentūrai AFP nurodė SBU šaltinis. 

Šaltinis taip pat pasidalino vaizdo įrašu, kuriame, kaip manoma, matyti dronai, skrendantys link tanklaivių ir vėliau sukeliantys sprogimus.

Turkijos transporto ir infrastruktūros ministras Abdulkadiras Uraloglu (Abdulkadiras Uralohlus) privačiai televizijai NTV penktadienio vakarą sakė, kad į tanklaivius galėjo pataikyti mina, raketa arba dronas, pridurdamas, jog atakos metu abiejuose tanklaiviuose nugriaudėjo sprogimas.

Abu šie tanklaiviai plaukioja su Gambijos vėliava ir jiems taikomos Vakarų sankcijos.

Kremliaus vadinamasis šešėlinis laivynas – tai senstančių tanklaivių tinklas, kurį Rusija naudoja savo naftai ir dujoms gabenti, apeidama Didžiojo septyneto (G-7) nustatytą kainų ribą, kuri iš pradžių buvo įvesta siekiant sumažinti šalies pajamas.

Šie laivai, kuriems dėl Maskvos karo Ukrainoje taikomos griežtos sankcijos, naudojami siekiant išvengti ribojimų ir dažnai plaukia neturėdami tinkamo draudimo, todėl didėja naftos išsiliejimo rizika.

