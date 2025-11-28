Rusija grasina visiškai uždrausti „WhatsApp“

Kremliui verčiant rusus pereiti prie valstybės remiamų skaitmeninių paslaugų, Rusija rugpjūtį užblokavo galimybę vartotojams skambinti per šią programėlę. Tai buvo dalis platesnio masto veiksmų prieš Vakarams priklausančias socialinės žiniasklaidos platformas, kuriais, anot kritikų, siekiama priversti rusus naudotis vidaus platformomis.
Rusijos federalinė ryšių ir informacinių technologijų reguliavimo tarnyba „Roskomnadzor“ pareiškime nurodė, kad „WhatsApp“ naudojama „teroristiniams aktams šalyje organizuoti ir vykdyti, nusikaltėliams verbuoti, sukčiavimui ir kitiems nusikaltimams prieš mūsų piliečius“.
„Jei ši susirašinėjimo programėlė nesilaikys Rusijos teisės aktų, ji bus visiškai užblokuota“, – teigiama pareiškime.
JAV technologijų milžinė „Meta“, kuriai priklauso ši susirašinėjimo programėlė, šio sprendimo kol kas nekomentavo.
„WhatsApp“ ir „Telegram“ yra dvi populiariausios susirašinėjimo programėlės Rusijoje.
Maskva nori, kad abi susirašinėjimo programėlės teisėsaugos institucijoms paprašius suteiktų prieigą prie duomenų siekiant tirti sukčiavimo atvejus ir veiklą, kurią Rusija vadina teroristine.
Teisių gynėjai baiminasi, kad tai išplėstų Rusijos valstybės priežiūrą ir galėtų būti naudojama prieš Kremliaus, prezidento Vladimiro Putino ar karo Ukrainoje kritikus.
