  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Galingi sprogimai jūroje: 2 rusų tanklaiviai skęsta dūmuose

2025-11-28 20:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 20:49

Du rusų tanklaiviai pažeisti per sprogimus, skelbia „Bloomberg“. Sprogimai nugriaudėjo prie Turkijos Juodosios jūros pakrantės.

Smogta dviem rusų tanklaiviams (nuotr. Telegram)

Du rusų tanklaiviai pažeisti per sprogimus, skelbia „Bloomberg". Sprogimai nugriaudėjo prie Turkijos Juodosios jūros pakrantės.

0

Nukentėję laivai yra „Kairos“ ir „Virat“.

Nukentėjo du 

Į pirmąjį esą pradėjo veržtis vanduo. Turkijos Jūrų reikalų generalinis direktoratas patvirtino, kad incidentas įvyko ir pranešė, kad panašus incidentas nutiko ir „Virat“, buvusiam netoli pakrantės. Iš jo esą pradėjo veržtis dūmai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprogimų priežastys neaiškios, buvo pradėta gelbėjimo operacija.

„Kairos“ yra sankcionuotas Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos, o „Virat“ – JAV ir ES.

Tai ne pirmas kartas, kai su Maskva susiję laivai šiais metais pagarsėja sprogimais. 2025 m. pradžioje smogta prekybiniams laivams, kurie anksčiau lankėsi Rusijos uostuose.

Dar nėra žinoma, kas atsitiko šiems laivams ir, jei jie buvo atakiuoti, kas už tai atsakingas.

Minėto leidinio duomenimis, „Kairos“ incidento metu grįžinėjo į Rusijos uostą, kad pakrautų kitą krovinį. Kaip ir „Kairos“, „Virat“ atakos metu taip pat buvo tuščias.

