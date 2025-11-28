Galingi sprogimai jūroje: 2 rusų tanklaiviai skęsta dūmuose

Nukentėję laivai yra „Kairos“ ir „Virat“.
Nukentėjo du
Į pirmąjį esą pradėjo veržtis vanduo. Turkijos Jūrų reikalų generalinis direktoratas patvirtino, kad incidentas įvyko ir pranešė, kad panašus incidentas nutiko ir „Virat“, buvusiam netoli pakrantės. Iš jo esą pradėjo veržtis dūmai.
Sprogimų priežastys neaiškios, buvo pradėta gelbėjimo operacija.
„Kairos“ yra sankcionuotas Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos, o „Virat“ – JAV ir ES.
Tai ne pirmas kartas, kai su Maskva susiję laivai šiais metais pagarsėja sprogimais. 2025 m. pradžioje smogta prekybiniams laivams, kurie anksčiau lankėsi Rusijos uostuose.
Dar nėra žinoma, kas atsitiko šiems laivams ir, jei jie buvo atakiuoti, kas už tai atsakingas.
Minėto leidinio duomenimis, „Kairos“ incidento metu grįžinėjo į Rusijos uostą, kad pakrautų kitą krovinį. Kaip ir „Kairos“, „Virat“ atakos metu taip pat buvo tuščias.
