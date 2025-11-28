Suskaičiavo, kiek Kyjive nuo metų pradžios per rusų atakas žuvo žmonių

„Nuo metų pradžios rusai panaudojo prieš Kyjivą daugiau nei 1000 dronų. Vien šiais metais buvo sužeisti 866 miesto gyventojai ir 166 žuvo. Dauguma jų žuvo nuo dronų. Dauguma tų, kurie mieste susiduria su Rusijos agresijos apraiškomis, Rusijos terorą sieja su „Shahed“ tipo dronais“, – sakoma administracijos pranešime.
Pasak jos, šimtams Ukrainos bendruomenių dronų garsas tapo pavojaus signalu. Rusai tiesia maršrutus, kad dronai „Shahed“ skristų virš miestų ir baugintų civilius.
„Žmonėms iš kitų šalių sunku suprasti, su kuo susiduriame. Pasaulis nežino mūsų patirties, nes Ukraina laikosi ir mūsų kariai stovi tvirtai. Štai kodėl mes rodome pasauliui, kaip atrodo Rusijos teroro ginklai, kuriais jie mėgina mus žudyti“, – sakoma administracijos pranešime.
Dabar Šv. Mykolo aikštėje, šalia Ukrainos užsienio reikalų ministerijos, sostinės lankytojai gali pamatyti, kas smogia į taikius Ukrainos miestus. „Šį droną numušė mūsų kariai ir jis nebekelia grėsmės. Tačiau jis primena, koks yra tikrasis Rusijos veidas. Negailestingas ir kruvinas“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad „teroras turi būti sustabdytas, o Rusija turi būti nubausta už karo nusikaltimus prieš Ukrainą“.
