Vokietijoje sulaikytas ukrainietis, kuris įtariamas „Nord Stream“ dujotiekio sprogdinimais

Karlsrūhės federalinio teismo teisėjas penktadienį išdavė 49 metų ukrainiečio Serhijaus Kuzniecovo arešto orderį ir nurodė jį suimti, praneša Vokietijos spaudos agentūra (DPA).
2022 metų rugsėjo 26 dieną įvykę povandeniniai sprogimai apgadino vamzdynus, kurie buvo nutiesti Baltijos jūros dugnu rusiškoms gamtinėms dujoms į Vokietiją tiekti. Ši žala dar labiau padidino įtampą dėl karo Ukrainoje, kai Europos šalys, Kremliaus kariuomenei įsiveržus į Ukrainą, siekė atsijungti nuo Rusijos energijos šaltinių.
Vokietijos prokurorai sakė, kad S. Kuzniecovas buvo vienas iš asmenų, kurie ant vamzdynų padėjo sprogmenis, ir, kaip manoma, buvo jų koordinatorius. Teigiama, kad jis įtariamas sprogdinimais, antikonstituciniu sabotažu ir statinių naikinimu.
Įtariamasis ir kiti asmenys naudojosi jachta, kuri išplaukė iš Vokietijos Rostoko uosto ir kuri buvo išsinuomota iš Vokietijos bendrovės pasinaudojus suklastotais asmens dokumentais ir padedant tarpininkams, sakė prokurorai.
S. Kuzniecovas neigė prisidėjęs prie sprogimų, sakydamas, kad sprogimų metu buvo Ukrainoje, kur tarnavo kaip armijos kapitonas.
Ketvirtadienį jis atvyko į Vokietiją po to, kai lapkričio 19 dieną Italijos aukščiausios instancijos teismas pritarė jo ekstradicijai. Pagal Europos arešto orderį jis buvo sulaikytas rugpjūčio 21 dieną stovyklavietėje netoli Adrijos jūros pakrantės miesto Riminio, Italijoje, kur atostogavo su šeima.
Spalio mėnesį Lenkijos teismas užblokavo kito ukrainiečio, įtariamo dalyvavus 2022 metais įvykdytame išpuolyje prieš dujotiekius, ekstradiciją į Vokietiją ir nurodė jį paleisti.
Lenkijos teisėjas sakė, kad išpuolis prieš dujotiekius turėtų būti suprantamas kaip kariniai veiksmai „teisingame kare“, todėl asmeniui netaikoma baudžiamoji atsakomybė. Italijos teismas, spręsdamas dėl S. Kuzniecovo ekstradicijos, su šia argumentacija nesutiko.
