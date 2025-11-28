„The Telegraph“: Trumpas sutinka pripažinti Krymą Rusijai

Anot leidinio šaltinių, pasiūlymą pripažinti Rusijos per karą užgrobtas žemes Vladimirui Putinui perduos JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas. Jis kitą savaitę kartu su D. Trumpo žentu Jaredu Kushneriu turėtų apsilankyti Maskvoje.
Planas dėl teritorijų pripažinimo, kuris pažeidžia JAV diplomatijos praktiką, greičiausiai bus toliau įgyvendinamas, nepaisant Ukrainos ir Europos šalių prieštaravimų, rašo „The Telegraph“.
„Tampa vis aiškiau, kad amerikiečiams nerūpi, ką galvoja europiečiai. Jie sako, kad europiečiai gali daryti viską, ką nori“, – cituojamas leidinio šaltinis.
Rusija reikalauja ne tik Krymo
Rusija Krymą aneksavo 2014 m., šis įvykis buvo pasmerktas Vakarų. Ukraina iki šiol kartoja, kad sieks susigrąžinti visas karo metu rusų užgrobtas žemes, įskaitant ir Krymą. Vis dėlto Rusija reikalauja, kad būtų pripažinta rusų kontrolė Kryme ir kitose užgrobtose Ukrainos teritorijose.
Per spaudos konferenciją Biškeke Vladimiras Putinas atmetė bet kokias nuolaidas dėl Donbaso ir reikalauja jo viso, įskaitant sritis, kurias vis dar kontroliuoja Kyjivas.
„Ukrainos kariai pasitrauks iš užimtų teritorijų, tada ir baigsis karo veiksmai. Jei nepasitrauks – mes tai pasieksime ginkluotomis priemonėmis“, – sakė V. Putinas.
