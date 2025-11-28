 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„The Telegraph“: Trumpas sutinka pripažinti Krymą Rusijai

2025-11-28 15:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 15:57

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sutinka pripažinti Rusijos kontrolę Kryme ir kitose okupuotose Ukrainos teritorijose pagal taikos planą, skelbia „The Telegraph“, rašo „Moscow Times“.

Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sutinka pripažinti Rusijos kontrolę Kryme ir kitose okupuotose Ukrainos teritorijose pagal taikos planą, skelbia „The Telegraph“, rašo „Moscow Times“.

REKLAMA
3

Anot leidinio šaltinių, pasiūlymą pripažinti Rusijos per karą užgrobtas žemes Vladimirui Putinui perduos JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas. Jis kitą savaitę kartu su D. Trumpo žentu Jaredu Kushneriu turėtų apsilankyti Maskvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planas dėl teritorijų pripažinimo, kuris pažeidžia JAV diplomatijos praktiką, greičiausiai bus toliau įgyvendinamas, nepaisant Ukrainos ir Europos šalių prieštaravimų, rašo „The Telegraph“.

REKLAMA
REKLAMA

„Tampa vis aiškiau, kad amerikiečiams nerūpi, ką galvoja europiečiai. Jie sako, kad europiečiai gali daryti viską, ką nori“, – cituojamas leidinio šaltinis.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Rusija reikalauja ne tik Krymo

Rusija Krymą aneksavo 2014 m., šis įvykis buvo pasmerktas Vakarų. Ukraina iki šiol kartoja, kad sieks susigrąžinti visas karo metu rusų užgrobtas žemes, įskaitant ir Krymą. Vis dėlto Rusija reikalauja, kad būtų pripažinta rusų kontrolė Kryme ir kitose užgrobtose Ukrainos teritorijose.

Per spaudos konferenciją Biškeke Vladimiras Putinas atmetė bet kokias nuolaidas dėl Donbaso ir reikalauja jo viso, įskaitant sritis, kurias vis dar kontroliuoja Kyjivas.

„Ukrainos kariai pasitrauks iš užimtų teritorijų, tada ir baigsis karo veiksmai. Jei nepasitrauks – mes tai pasieksime ginkluotomis priemonėmis“, – sakė V. Putinas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
ES atšovė Kremliui: akivaizdu, kad Putinas turi tam tikrų sunkumų (6)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius: Trumpo taikos planas perduotas Rusijai (2)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas apie karo Ukrainoje baigtį: lūžis jau prasidėjo (66)
Kremlius: europiečiai kraustosi į Rusiją dėl geresnės ekonomikos ir žodžio laisvės (nuotr. SCANPIX)
Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų