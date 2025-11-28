 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Londonas nusivylęs derybomis su Briuseliu dėl ES gynybos sistemos

2025-11-28 15:30 / šaltinis: BNS
2025-11-28 15:30

Jungtinė Karalystė (JK) penktadienį pareiškė esanti nusivylusi derybomis su Briuseliu dėl 150 mlrd. eurų vertės Europos Sąjungos (ES) schemos, skirtos Senojo žemyno gynybai stiprinti. 

Londonas, Jungtinė Karalystė (nuotr. SCANPIX)

Jungtinė Karalystė (JK) penktadienį pareiškė esanti nusivylusi derybomis su Briuseliu dėl 150 mlrd. eurų vertės Europos Sąjungos (ES) schemos, skirtos Senojo žemyno gynybai stiprinti. 

REKLAMA
0

JK tvirtina, kad su ES nepavyko susitarti dėl stojimo mokesčio.

„Nors gaila, kad nepavyko užbaigti derybų dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo pirmajame SAFE programos etape, Jungtinės Karalystės gynybos pramonė vis tiek galės dalyvauti projektuose taikant SAFE trečiųjų šalių sąlygas“, – sakė JK santykių su ES ministras Nickas Thomas-Symondsas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisija (EK) nurodė, kad jos derybininkai konstruktyviai ir geranoriškai dalyvavo diskusijose dėl susitarimo su JK. EK pridūrė, kad JK vis dar gali dalyvauti iki 35 proc. Europos saugumo veiksmų programos (SAFE) viešųjų pirkimų.

REKLAMA
REKLAMA

ES centrinio biudžeto lėšomis remiamas SAFE, kurios vertė yra 150 mlrd. eurų, planas buvo baigtas rengti gegužę, kad valstybės narės galėtų patraukliomis sąlygomis gauti nemažas paskolas. 

REKLAMA

Valstybės suskubo prašyti suteikti paskolas po to, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) spaudžiamos NATO Europos narės pasirašė ambicingus naujus išlaidų tikslus.

Birželį Hagoje vykusiame NATO viršūnių susitikime buvo įsipareigota iki 2035 metų skirti 3,5  proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) tiesioginėms karinėms išlaidoms ir dar 1,5 proc. platesnio masto su saugumu susijusioms išlaidoms.

Be SAFE paskolų programos, ES taip pat sušvelnino savo biudžeto taisykles, kad šalys galėtų laisviau leisti lėšas gynybai.

Programa turi griežtus reikalavimus, užtikrinančius, kad didžioji dalis pinigų būtų išleista ES pagamintiems ginklams, siekiant sustiprinti žemyno gynybos pramonę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų