  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
ES pramonės vadovas: turime mažinti priklausomybę nuo Kinijos retųjų žemių elementų

2025-11-25 16:47 / šaltinis: BNS
2025-11-25 16:47

Europos Sąjungos (ES) pramonės vadovas Stephane'as Sejourne antradienį pareiškė, jog Bendrija privalo dėti daugiau pastangų, kad sumažintų priklausomybę nuo Kinijos retųjų žemių elementų, kurių eksportui Pekinas taiko apribojimus.

Europos Sąjunga BNS Foto

Europos Sąjungos (ES) pramonės vadovas Stephane'as Sejourne antradienį pareiškė, jog Bendrija privalo dėti daugiau pastangų, kad sumažintų priklausomybę nuo Kinijos retųjų žemių elementų, kurių eksportui Pekinas taiko apribojimus.

0

Šiuo metu Kinija yra laikoma didžiausia pasaulyje retųjų žemių elementų tiekėja. 

Praėjusį mėnesį Pekinas paskelbė apie naujus šių elementų, naudojamų automobilių, elektronikos ir gynybos pramonei svarbių magnetų gamybai, eksporto apribojimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis žingsnis sudrebino rinkas ir sutrikdė tiekimo grandines, kol vėliau Kinija pareiškė, kad vieniems metams sustabdys savo apribojimus.

Nuo balandžio mėnesio Pekinas reikalauja licencijų tam tikrų medžiagų eksportui. Šie Kinijos reikalavimai ne kartą smogė pasauliniams gamybos sektoriams.

S. Sejourne teigia šiuo metu rengiantis planą, kaip nutraukti Bendrijos priklausomybę nuo Kinijos retųjų žemių elementų. Šio plano priemonės turėtų būti paskelbtos gruodžio 3 dieną.

Antradienį Europos Parlamente (EP) sakydamas kalbą, jis atkreipė dėmesį į „po truputį išduodamas“ eksporto licencijas ir sakė, kad pristatymai vėluoja.

„Šios licencijos suteikiamos mainais už informaciją, kuri dažnai – ir tai kelia susirūpinimą – apima komercines paslaptis. Šie reikalavimai atrodo kaip reketas, jei atsižvelgiame į visus reikalavimus, keliamus mūsų gamintojams norint gauti licencijas“, – europarlamentarams sakė S. Sejourne.

„Europai jau seniai laikas imtis aktyvesnių veiksmų. Reikia padvigubinti pastangas, kad sumažintume priklausomybę nuo Kinijos“, – pareiškė pramonės vadovas. 

Pasak S. Sejourne, kitą savaitę pristatomame priemonių pakete ES vykdomoji valdžia ragins bloką paspartinti bendrą svarbiausių žaliavų, įskaitant retųjų žemių elementus, pirkimą, pagreitinti jų gamybą ir perdirbimą Europoje, bendradarbiauti su patikimais partneriais ir sudaryti naujas partnerystes.

„Tai taip pat turėtų leisti mums įvertinti poreikius, kartu pirkti ir saugoti svarbius mineralus Europoje“, – pridūrė jis.

