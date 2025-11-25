 
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Po incidento su kosminėmis šiukšlėmis Kinijoje – ankstyvas erdvėlaivio startas

2025-11-25 11:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 11:17

Antradienį Kinija anksčiau nei planuota paleido į savo kosminę stotį erdvėlaivį be įgulos, mat kitą prie kosminės stoties pirmiau prisišvartavusį kosminį laivą, kaip manoma, apgadino orbitoje esančios nuolaužos.

Kinijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Kinija anksčiau nei planuota paleido į savo kosminę stotį erdvėlaivį be įgulos, mat kitą prie kosminės stoties pirmiau prisišvartavusį kosminį laivą, kaip manoma, apgadino orbitoje esančios nuolaužos.

0

Pekino pilotuojamų kosminių skrydžių institucijos duomenimis, raketa nešėja „Long March-2F“ su nepilotuojamu kosminiu laivu „Shenzhou (Dieviškasis laivas) 22“ pakilo apie 12 val. (4.00 val. Grinvičo laiku) iš Dziučuano kosmodromo Gobio dykumoje šiaurės vakarinėje Kinijos dalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maistą ir atsargines dalis gabenantis erdvėlaivis turėtų prisijungti prie Kinijos kosminės stoties „Tiangong“ („Dangaus rūmai“), kurioje šiuo metu gyvena trijų narių erdvėlaivio „Shenzhou 21“ misijos įgula.

Erdvėlaivio „Shenzhou 21“ įgula, į kosminę stotį atvykusi spalio pabaigoje, savo erdvėlaivį turėjo užleisti savo pirmtakams, kad šie galėtų grįžti į Žemę, nes viename iš erdvėlaivio „Shenzhou 20“ iliuminatorių buvo aptiktas įtrūkimas.

Kinijos kosmoso ekspertai mano, kad įtrūkimas atsirado susidūrus su mažais kosminių šiukšlių gabalėliais. Tai pirmasis tokio pobūdžio incidentas kosminės stoties „Tiangong“ istorijoje.

Erdvėlaivio „Shenzhou 22“ paleidimas, kuris iš pradžių buvo numatytas 2026 m. balandį, buvo paankstintas, kad erdvėlaivio „Shenzhou 21“ įgula turėtų saugų erdvėlaivį grįžti į Žemę. Įgula planuoja kosmose praleisti dar šešis mėnesius.

Erdvėlaivio „Shenzhou 20“ likimas

Kol kas neaišku, koks likimas laukia erdvėlaivio „Shenzhou 20“, kuris vis dar yra susijungęs su kosmine stotimi. „Shenzhou 22“ į kosmosą gabena atsargines dalis, skirtas iliuminatoriui suremontuoti. Lapkričio viduryje Kinijos kosmoso agentūra pranešė, kad kapsulė liks orbitoje tolesniems bandymams.

Orbitoje esančios nuolaužos arba kosminės šiukšlės – tai kosmose skriejantys nebenaudojami objektai, pavyzdžiui, palydovai ar jų dalys. Per dešimtmečius trukusius tarptautinius kosminius skrydžius kosminės šiukšlės tampa vis aktualesne problema.

Tikslas – nusileisti Mėnulyje

„Tiangong“ yra nuolat apgyvendinta nuo 2021 m. ir yra pagrindinė ambicingos Kinijos kosmoso programos dalis. Praėjusiais metais Kinija pateko į pirmuosius dienraščių puslapius, per nepilotuojamą misiją iš tolimosios Mėnulio pusės sėkmingai pargabenusi grunto mėginių.

Pekinas siekia iki 2030 m. įvykdyti pilotuojamą nusileidimą Mėnulyje. Kosmoso agentūra teigia, kad misijos sistemų ir įrangos bandymai vyksta pagal planą, o būsimoms ekspedicijoms į Mėnulį rengiamasi vis intensyviau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

