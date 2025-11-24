 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

FT: Rusiją „apgaudinėja“ didžiausia jos sąjungininkė

2025-11-24 21:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 21:12

Kinija, tapusi pagrindiniu Maskvos tiekėju po Vakarų sankcijų, esą pati skaudžiai smogia Rusijai – dirbtinai išpūsdama dvejopo naudojimo prekių kainas iki rekordinio lygio. Naujausias tyrimas rodo, kad už kritiškai svarbią įrangą Kremlius kinams moka beveik dvigubai daugiau nei kitos šalys.

Ne viskas rožėmis klota: Putinui nepavyko iš Kinijos parsivežti svarbios sutarties (nuotr. SCANPIX)

2

Kinijos eksportuotojai reikšmingai ir dirbtinai didina dvejopo naudojimo prekių kainas Rusijos kariniam pramonės kompleksui, pasinaudodami Kremliaus priklausomybe nuo jų tiekimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai praneša „Financial Times“, remdamasis Suomijos banko Naujosios ekonomikos instituto ataskaita.

Ataskaitoje nurodoma, kad Kinijos į Rusiją eksportuojamų prekių, galinčių būti naudojamų kariniams tikslams, kainos 2021–2024 m. vidutiniškai išaugo 87 proc.

Palyginimui, analogiškų prekių, eksportuojamų į kitas šalis, kainos per tą patį laikotarpį pakilo tik 9 proc.

Viena spraga Maskvai kainavo itin brangiai

Tyrimas patvirtina, kad Rusijai pavyko pasitelkti Kinijos tiekėjus, kad apeitų Vakarų apribojimus ir įsigytų karinei pramonei svarbių prekių. Vis dėlto ši spraga Maskvai kainavo itin brangiai.

Tyrimo autoriai dėmesį sutelkė į prekybą prekėmis, priskiriamomis „mašinų ir mechaninių įrenginių“ kategorijai, kuriai priklauso nemažai karinei pramonei svarbios įrangos.

Jie padarė išvadą, kad sankcijos „apribojo Rusijos technologines galimybes, padidindamos kritiškai svarbių prekių importo kaštus“.

„Tyrimas parodė, kad sankcijų poveikis kainoms, panašu, stiprėja. Galbūt dėl to, kad griežtesnis sankcijų laikymasis leido eksportuotojams iš Rusijos klientų reikalauti didesnių priemokų“, – teigia „Financial Times“.

Kaip žurnalistams sakė aukštas Vakarų pareigūnas, atsakingas už sankcijų politiką, Kinijos kompanijų „apgaudinėjimas“ Rusijos karinės pramonės atžvilgiu yra „gana geras rezultatas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

