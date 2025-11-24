FT: Rusiją „apgaudinėja“ didžiausia jos sąjungininkė

Kinijos eksportuotojai reikšmingai ir dirbtinai didina dvejopo naudojimo prekių kainas Rusijos kariniam pramonės kompleksui, pasinaudodami Kremliaus priklausomybe nuo jų tiekimo.
Apie tai praneša „Financial Times“, remdamasis Suomijos banko Naujosios ekonomikos instituto ataskaita.
Ataskaitoje nurodoma, kad Kinijos į Rusiją eksportuojamų prekių, galinčių būti naudojamų kariniams tikslams, kainos 2021–2024 m. vidutiniškai išaugo 87 proc.
Palyginimui, analogiškų prekių, eksportuojamų į kitas šalis, kainos per tą patį laikotarpį pakilo tik 9 proc.
Viena spraga Maskvai kainavo itin brangiai
Tyrimas patvirtina, kad Rusijai pavyko pasitelkti Kinijos tiekėjus, kad apeitų Vakarų apribojimus ir įsigytų karinei pramonei svarbių prekių. Vis dėlto ši spraga Maskvai kainavo itin brangiai.
Tyrimo autoriai dėmesį sutelkė į prekybą prekėmis, priskiriamomis „mašinų ir mechaninių įrenginių“ kategorijai, kuriai priklauso nemažai karinei pramonei svarbios įrangos.
Jie padarė išvadą, kad sankcijos „apribojo Rusijos technologines galimybes, padidindamos kritiškai svarbių prekių importo kaštus“.
„Tyrimas parodė, kad sankcijų poveikis kainoms, panašu, stiprėja. Galbūt dėl to, kad griežtesnis sankcijų laikymasis leido eksportuotojams iš Rusijos klientų reikalauti didesnių priemokų“, – teigia „Financial Times“.
Kaip žurnalistams sakė aukštas Vakarų pareigūnas, atsakingas už sankcijų politiką, Kinijos kompanijų „apgaudinėjimas“ Rusijos karinės pramonės atžvilgiu yra „gana geras rezultatas“.
