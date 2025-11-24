 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prabilo apie „itin tvirtus“ santykius su Kinija

2025-11-24 20:55 / šaltinis: BNS
2025-11-24 20:55

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį po pokalbio telefonu su kinų prezidentu Xi Jinpingu JAV ir Kinijos santykius pavadino „itin tvirtais“, tačiau neužsiminė apie ginčytiną Taivano klausimą.

Trumpas prabilo apie „itin tvirtus“ santykius su Kinija (nuotr. SCANPIX)

1

D. Trumpo pareiškime patvirtinta, kad jis balandį lankysis Kinijoje, o Xi Jinpingas į Vašingtoną atvyks vėliau 2026 metais.

Tačiau, priešingai nei oficialiame Kinijos pranešime, kuriame teigta, kad pokalbio metu buvo išsamiai aptartas Taivano klausimas, D. Trumpas šia tema nepasisakė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinų valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ cituotas Xi Jinpingas sakė D. Trumpui, kad abi šalys turėtų „palaikyti santykių impulsą“ po praėjusį mėnesį įvykusio susitikimo Pietų Korėjoje, kuriame abu politikai siekė sušvelninti įsiplieskusį prekybos karą.

„Xinhua“ teigė, kad Xi Jinpingas taip pat „pabrėžė, kad Taivano sugrįžimas į Kiniją yra svarbi pokario tarptautinės tvarkos dalis“.

Kinija tvirtina, kad demokratinis Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir yra grasinusi panaudoti jėgą, kad savarankiškąją salą perimtų savo kontrolėn.

Nors Jungtinės Valstijos oficialiai nepripažįsta Taivano pretenzijų į valstybingumą, Vašingtonas išlieka svarbiausiu salos partneriu ir ginklų tiekėju.

Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas

Spalį D. Trumpas ir Xi Jinpingas susitiko pirmą kartą nuo 2019 metų ir dalyvavo pasaulio dėmesio sulaukusiose derybose, dviem didžiausioms pasaulio ekonomikoms tebesant įsivėlusioms į prekybos karą.

Vašingtono ir Pekino ginčas, apimantis viską – nuo retųjų žemių mineralų iki sojos pupelių ir uostų mokesčių, – jau ilgus mėnesius drebina rinkas ir trikdo tiekimo grandines.

Pirmadienį Xi Jinpingas pasakė D. Trumpui, kad „sėkmingas“ susitikimas Pietų Korėjoje „padėjo suderinti kursą ir suteikė impulsą nuolatiniam Kinijos ir JAV santykių milžiniško laivo judėjimui į priekį“, pranešė „Xinhua“.

Po susitikimo Kinijos ir JAV santykiai „išliko stabilūs ir toliau gerėjo, o tai palankiai įvertino abi šalys ir tarptautinė bendruomenė“, pridūrė Xi Jinpingas.

