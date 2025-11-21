Europos Sąjungos klimato komisaras nusivylęs naujausiu COP30 susitarimo projektu

„Tai visiškai neatitinka mūsų siekių poveikio klimatui mažinimo srityje. Esame nusivylę šiuo metu svarstomu tekstu“, – sakė W. Hoekstra.
Kaip anksčiau rašė ELTA, renginio šeimininkė Brazilija paskutinę Jungtinių Tautų (JT) klimato konferencijos dieną paskelbė naują susitarimo projektą, kuriame nėra plano palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro.
Prieštaravimą dėl tos pačios priežasties bendrame laiške išreiškė ir daugiau nei 30 konferencijoje dalyvaujančių šalių.
„Mes negalime pritarti rezultatui, kuriame nėra numatytas teisingas, tvarkingas ir lygiateisis perėjimas nuo iškastinio kuro (prie kitų energijos šaltinių – ELTA)“, – teigiama naujienų agentūrai AFP pateiktame laiške, kurį pasirašė Europos, Lotynų Amerikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno salų valstybės.
AFP pažymi, kad siekis laipsniškai atsisakyti naftos, anglies ir dujų, laikomų pagrindiniais visuotinio atšilimo veiksniais, vėl šiek tiek netikėtai įgauna pagreitį Belene, nors visai neseniai atrodė beveik visiškai užmirštas.
Visgi, pasak anonimu pageidavusio likti derybininko, šiam siekiui kategoriškai prieštarauja Kinija, Indija, Saudo Arabija, Nigerija ir Rusija.
30-oji JT klimato kaitos konferencija Brazilijos mieste Belene vyksta lapkričio 10-21 d.
Jos metu daugiau kaip 190 šalių diskutuoja, kaip pažaboti klimato krizę ir jos niokojantį poveikį, įskaitant dažnesnes ir stipresnes sausras, audras, miškų gaisrus ir potvynius.
Konferencijoje COP30 vykstančiose derybose taip pat sprendžiami skurdesnių šalių reikalavimai skirti daugiau lėšų prisitaikyti prie vis sunkesnių klimato sąlygų.
