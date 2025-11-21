 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Europos Sąjungos klimato komisaras nusivylęs naujausiu COP30 susitarimo projektu

2025-11-21 13:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 13:25

Europos Sąjungos (ES) klimato komisaras Wopke Hoekstra penktadienį pareiškė esąs nusivylęs naujausiu COP30 susitarimo projektu, kuriame neminimas laipsniškas iškastinio kuro naudojimo atsisakymas.

Europos Sąjungos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungos (ES) klimato komisaras Wopke Hoekstra penktadienį pareiškė esąs nusivylęs naujausiu COP30 susitarimo projektu, kuriame neminimas laipsniškas iškastinio kuro naudojimo atsisakymas.

REKLAMA
0

„Tai visiškai neatitinka mūsų siekių poveikio klimatui mažinimo srityje. Esame nusivylę šiuo metu svarstomu tekstu“, – sakė W. Hoekstra.

Kaip anksčiau rašė ELTA, renginio šeimininkė Brazilija paskutinę Jungtinių Tautų (JT) klimato konferencijos dieną paskelbė naują susitarimo projektą, kuriame nėra plano palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieštaravimą dėl tos pačios priežasties bendrame laiške išreiškė ir daugiau nei 30 konferencijoje dalyvaujančių šalių.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes negalime pritarti rezultatui, kuriame nėra numatytas teisingas, tvarkingas ir lygiateisis perėjimas nuo iškastinio kuro (prie kitų energijos šaltinių – ELTA)“, – teigiama naujienų agentūrai AFP pateiktame laiške, kurį pasirašė Europos, Lotynų Amerikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno salų valstybės.

REKLAMA

AFP pažymi, kad siekis laipsniškai atsisakyti naftos, anglies ir dujų, laikomų pagrindiniais visuotinio atšilimo veiksniais, vėl šiek tiek netikėtai įgauna pagreitį Belene, nors visai neseniai atrodė beveik visiškai užmirštas.

Visgi, pasak anonimu pageidavusio likti derybininko, šiam siekiui kategoriškai prieštarauja Kinija, Indija, Saudo Arabija, Nigerija ir Rusija.

REKLAMA
REKLAMA

30-oji JT klimato kaitos konferencija Brazilijos mieste Belene vyksta lapkričio 10-21 d.

Jos metu daugiau kaip 190 šalių diskutuoja, kaip pažaboti klimato krizę ir jos niokojantį poveikį, įskaitant dažnesnes ir stipresnes sausras, audras, miškų gaisrus ir potvynius.

Konferencijoje COP30 vykstančiose derybose taip pat sprendžiami skurdesnių šalių reikalavimai skirti daugiau lėšų prisitaikyti prie vis sunkesnių klimato sąlygų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų