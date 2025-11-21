Sušauktos skubios derybos: Europos lyderiai kalbėsis su Zelenskiu

Remiantis „Bloomberg“ duomenimis, pokalbis telefonu vyks vidurdienį. Jame dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
Tuo tarpu, pasak Vokietijos vyriausybės atstovo, F. Merzas penktadienio rytą planavo apsilankyti mokykloje Berlyne, tačiau pakeitė planus, kad galėtų dalyvauti pokalbyje.
Europos lyderiai ketina sušaukti susitikimą ir su JAV
Be to, leidinio šaltinių teigimu, Europos lyderiai šeštadienį Pietų Afrikoje susirinks į G20 susitikimą konferencijos užkulisiuose, kad aptartų tolesnius žingsnius.
Tikimasi, kad prie jų prisijungs Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, įgijęs reputaciją žmogaus, kurio nuomonės klauso Donaldas Trumpas.
Europos lyderiai taip pat mėgina surengti telefoninę konferenciją su JAV, kad aptartų šią iniciatyvą, pranešė kitas šaltinis.
