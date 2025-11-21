 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sušauktos skubios derybos: Europos lyderiai kalbėsis su Zelenskiu

2025-11-21 13:05
2025-11-21 13:05

Europos lyderiai skubiai telkiasi pokalbiui su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu – jau šiandien vidurdienį telefonu bus aiškinamasi dėl JAV siūlomo „taikos plano“, galinčio nulemti karo Ukrainoje eigą, skelbia „Bloomberg“.

Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)

Europos lyderiai skubiai telkiasi pokalbiui su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu – jau šiandien vidurdienį telefonu bus aiškinamasi dėl JAV siūlomo „taikos plano“, galinčio nulemti karo Ukrainoje eigą, skelbia „Bloomberg“.

11

Remiantis „Bloomberg“ duomenimis, pokalbis telefonu vyks vidurdienį. Jame dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu, pasak Vokietijos vyriausybės atstovo, F. Merzas penktadienio rytą planavo apsilankyti mokykloje Berlyne, tačiau pakeitė planus, kad galėtų dalyvauti pokalbyje.

Europos lyderiai ketina sušaukti susitikimą ir su JAV

Be to, leidinio šaltinių teigimu, Europos lyderiai šeštadienį Pietų Afrikoje susirinks į G20 susitikimą konferencijos užkulisiuose, kad aptartų tolesnius žingsnius.

Tikimasi, kad prie jų prisijungs Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, įgijęs reputaciją žmogaus, kurio nuomonės klauso Donaldas Trumpas.

Europos lyderiai taip pat mėgina surengti telefoninę konferenciją su JAV, kad aptartų šią iniciatyvą, pranešė kitas šaltinis.

