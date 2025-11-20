 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Atrodo, kad parašytas Maskvoje“: Suomija įvertino JAV taikos planą

2025-11-20 20:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 20:31

Jei pranešimai apie planuojamą taikos susitarimą tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos yra teisingi, Ukraina ir ją remiančios Europos šalys negali priimti siūlomų taikos sąlygų. Tokios nuomonės laikosi Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen, skelbia UNIAN.

Suomija įvertino JAV taikos planą: „Atrodo, kad jis parašytas Maskvoje“ (nuotr. SCANPIX)
13

Jei pranešimai apie planuojamą taikos susitarimą tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos yra teisingi, Ukraina ir ją remiančios Europos šalys negali priimti siūlomų taikos sąlygų. Tokios nuomonės laikosi Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen, skelbia UNIAN.

0

„Atrodo, kad jį parašyta Maskvoje. Jis visiškai ir vienareikšmiškai prieštarauja Jungtinių Tautų chartijai“, – pareiškė ji.

Pasak E. Valtonen, Suomijos ir Europos pozicija išlieka aiški: „Kartais ant stalų atsiranda įvairių ideologinių dokumentų. Mes siekiame teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje. Šia linkme dirbame jau ketverius metus.“

Ji taip pat teigė negavusi jokios oficialios informacijos ar sprendimo dėl galimo taikos susitarimo.

„Nieko nebus, jei veiksime pagal Rusijos scenarijų“

„Norime paremti Ukrainos žmones, kurie siekia ne tik laisvos ir suverenios šalies, bet ir demokratijos bei teisinės valstybės. Nieko iš to nebus, jei veiksime pagal Rusijos scenarijų“, – pabrėžė V. Valtonen.

Anot jos, kelias į taiką turi prasidėti nuo ugnies nutraukimo.

„Mes pasiūlėme Rusijai nutraukti ugnį. Ukraina buvo tam pasirengusi. Tačiau Rusija nebuvo pasirengusi ir nesutiko su jokiomis nuolaidomis“, – pridūrė ji.

