„Atrodo, kad parašytas Maskvoje“: Suomija įvertino JAV taikos planą

„Atrodo, kad jį parašyta Maskvoje. Jis visiškai ir vienareikšmiškai prieštarauja Jungtinių Tautų chartijai“, – pareiškė ji.
Pasak E. Valtonen, Suomijos ir Europos pozicija išlieka aiški: „Kartais ant stalų atsiranda įvairių ideologinių dokumentų. Mes siekiame teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje. Šia linkme dirbame jau ketverius metus.“
Ji taip pat teigė negavusi jokios oficialios informacijos ar sprendimo dėl galimo taikos susitarimo.
„Nieko nebus, jei veiksime pagal Rusijos scenarijų“
„Norime paremti Ukrainos žmones, kurie siekia ne tik laisvos ir suverenios šalies, bet ir demokratijos bei teisinės valstybės. Nieko iš to nebus, jei veiksime pagal Rusijos scenarijų“, – pabrėžė V. Valtonen.
Anot jos, kelias į taiką turi prasidėti nuo ugnies nutraukimo.
„Mes pasiūlėme Rusijai nutraukti ugnį. Ukraina buvo tam pasirengusi. Tačiau Rusija nebuvo pasirengusi ir nesutiko su jokiomis nuolaidomis“, – pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!