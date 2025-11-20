 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskvoje – pasiutligės protrūkis: dalyje miesto paskelbtas karantinas

2025-11-20 18:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 18:44

Šiaurinėje Maskvos srities dalyje, Sčukino rajone, dėl pasiutligės protrūkio paskelbtas lokalus karantinas. Karantinas truks iki sausio 17 dienos, praneša Rusijos naujienų agentūra RBC.

Maskva (nuotr. SCANPIX)

Šiaurinėje Maskvos srities dalyje, Sčukino rajone, dėl pasiutligės protrūkio paskelbtas lokalus karantinas. Karantinas truks iki sausio 17 dienos, praneša Rusijos naujienų agentūra RBC.

REKLAMA
0

Karantino laikotarpiu zonoje draudžiama rengti renginius, kuriuose dalyvauja gyvūnai, draudžiama išvežti jautrius gyvūnus iš teritorijos; gyvūnus leidžiama išvežti tik skerdimui į specializuotas įmones; leidžiama išvežti tik tuos gyvūnus, kurie per pastarąsias 179 dienas buvo paskiepyti nuo pasiutligės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspėjo dar vasarą

Dar šių metų liepos mėnesį mokslininkai skambino pavojaus varpais, kad Rusija netrukus gali susidurti su „staigiu padidėjimu“ pasiutligės ir kitų rimtų ligų atvejų dėl vakcinų naminiams gyvūnams trūkumo, rašo „Daily Express“.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos veterinarijos klinikos susiduria su dideliu vakcinų trūkumu po to, kai farmacijos kompanijos pasitraukė iš Rusijos rinkos dėl Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pradėto visapusiško puolimo prieš Ukrainą.

Remiantis Rusijos Nacionalinių veterinarijos rūmų (NVC) laišku, apie kurį  pranešė Kremliui palankus laikraštis „Izvestia“, įprastas vakcinų kiekis sumažėjo du ar tris kartus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų