Karantino laikotarpiu zonoje draudžiama rengti renginius, kuriuose dalyvauja gyvūnai, draudžiama išvežti jautrius gyvūnus iš teritorijos; gyvūnus leidžiama išvežti tik skerdimui į specializuotas įmones; leidžiama išvežti tik tuos gyvūnus, kurie per pastarąsias 179 dienas buvo paskiepyti nuo pasiutligės.
Įspėjo dar vasarą
Dar šių metų liepos mėnesį mokslininkai skambino pavojaus varpais, kad Rusija netrukus gali susidurti su „staigiu padidėjimu“ pasiutligės ir kitų rimtų ligų atvejų dėl vakcinų naminiams gyvūnams trūkumo, rašo „Daily Express“.
Rusijos veterinarijos klinikos susiduria su dideliu vakcinų trūkumu po to, kai farmacijos kompanijos pasitraukė iš Rusijos rinkos dėl Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pradėto visapusiško puolimo prieš Ukrainą.
Remiantis Rusijos Nacionalinių veterinarijos rūmų (NVC) laišku, apie kurį pranešė Kremliui palankus laikraštis „Izvestia“, įprastas vakcinų kiekis sumažėjo du ar tris kartus.
