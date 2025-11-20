Zelenskis iš JAV gavo „taikos plano“ projektą: štai ko tikisi toliau

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis oficialiai gavo iš amerikiečių plano projektą, kuris, jų vertinimu, gali paskatinti diplomatinius procesus, skelbia UNIAN.
Kaip pranešė Prezidento kanceliarijos spaudos tarnyba, valstybės vadovas išdėstė principinius pagrindus, svarbius Ukrainos tautai, ir po šiandieninio susitikimo sutarta dirbti su plano punktais taip, kad jie leistų pasiekti deramą karo pabaigą.
Ukraina siekia taikos
„Nuo pirmųjų Rusijos invazijos sekundžių Ukraina siekia taikos, ir mes remiame visus turiningus pasiūlymus, galinčius priartinti tikrą taiką. Nuo šių metų pradžios Ukraina palaikė prezidento Trumpo pasiūlymus užbaigti kraujo praliejimą. Esame pasirengę ir dabar konstruktyviai dirbti su amerikiečių puse bei mūsų partneriais Europoje ir pasaulyje, kad rezultatas būtų taika“, – teigiama pranešime.
Taip pat pažymima, kad V. Zelenskis artimiausiomis dienomis tikisi aptarti su D. Trumpu esamas diplomatines galimybes ir pagrindinius punktus, būtinus taikos pasiekimui.
