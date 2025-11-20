 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis iš JAV gavo „taikos plano“ projektą: štai ko tikisi toliau

2025-11-20 18:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-20 18:45

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš JAV gavo naują „taikos plano“ projektą, kuris, amerikiečių teigimu, gali tapti postūmiu diplomatiniams procesams. Po susitikimo su JAV atstovais V. Zelenskis patvirtino, kad Ukraina pasirengusi konstruktyviai dirbti su pasiūlymu ir tikisi artimiausiomis dienomis asmeniškai aptarti detales su Donaldu Trumpu.

13

13

9

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis oficialiai gavo iš amerikiečių plano projektą, kuris, jų vertinimu, gali paskatinti diplomatinius procesus, skelbia UNIAN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė Prezidento kanceliarijos spaudos tarnyba, valstybės vadovas išdėstė principinius pagrindus, svarbius Ukrainos tautai, ir po šiandieninio susitikimo sutarta dirbti su plano punktais taip, kad jie leistų pasiekti deramą karo pabaigą.

Ukraina siekia taikos

„Nuo pirmųjų Rusijos invazijos sekundžių Ukraina siekia taikos, ir mes remiame visus turiningus pasiūlymus, galinčius priartinti tikrą taiką. Nuo šių metų pradžios Ukraina palaikė prezidento Trumpo pasiūlymus užbaigti kraujo praliejimą. Esame pasirengę ir dabar konstruktyviai dirbti su amerikiečių puse bei mūsų partneriais Europoje ir pasaulyje, kad rezultatas būtų taika“, – teigiama pranešime.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Taip pat pažymima, kad V. Zelenskis artimiausiomis dienomis tikisi aptarti su D. Trumpu esamas diplomatines galimybes ir pagrindinius punktus, būtinus taikos pasiekimui.

pagarba Zelenskiui
pagarba Zelenskiui
2025-11-20 18:55
Naikina kacapus, užtikrina, kad karas į Lietuvą neateis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
