Ukraina negali visiškai atmesti Trumpo taikos plano: paaiškino, kodėl

Analitikas primena, kad pateiktas 28 punktų planas buvo parengtas D. Trumpo derybininko Steve‘o Witkoffo ir Kremliaus pareigūno Kirilo Dmitrijevo, nedalyvaujant nei Europos, nei Ukrainos atstovams.
Šis planas pasirodė ukrainiečiams itin sunkiu metu – Rusijai tęsiant oro antskrydžius, Ukrainai prarandant strateginį miestą Pokrovską ir be to, šaliai patiriant rimčiausią politinę krizę nuo karo pradžios.
„Yra įtarimų, kad Witkoffas ir Dmitrijevas susitarė pasirinkti būtent šį momentą, kad dar labiau spaustų Ukrainos prezidentą“, – pažymi D. Waghornas.
Tačiau, kaip bebūtų keista, būtent tai dabar gali padėti prezidentui V. Zelenskiui įveikti krizę: „Kyjive Witkoffo ir Dmitrijevo planas sulaukė visuotinės kritikos ir pasipiktinimo. Zelenskio konkurentai neturi kito pasirinkimo, kaip tik susivienyti aplink karo metu šalį vedantį lyderį, susidūrusį su tokiais nepagrįstais reikalavimais.“
„Nei Europa, nei Ukraina negali visiškai atmesti šio plano“
Pasak analitiko, planas galėjo kilti iš D. Trumpo perdėto tikėjimo savo gebėjimu kurti taiką.
Be to, „yra nuogąstavimų, kad Trumpo komanda ieško būdų, kaip jam visiškai pasitraukti iš šio konflikto, apkaltinant Ukrainą nepakantumu ir taip pateisinant diplomatijos nesėkmę“.
Tuo pat metu „nei Europa, nei Ukraina negali visiškai atmesti šio plano, nes rizikuotų atstumti Trumpą“.
„Jos vilkins laiką ir tikėsis, kad, nepaisant visų požymių, jį vis dar būtų galima įtikinti atsiriboti nuo Kremliaus ir daryti spaudimą Vladimirui Putinui, kad šis nutrauktų karą, o ne mėgintų priversti Ukrainą pasiduoti“, – pažymi D. Waghornas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!