Trumpas susitiks su naujuoju Niujorko meru

D. Trumpas, kartodamas klaidingą teiginį, kad Z. Mamdani yra komunistas, savo platformoje „Truth Social“ pareiškė, kad susitikimas įvyks Ovaliajame kabinete penktadienį, lapkričio 21 dieną.
Z. Mamdani atstovė spaudai Dora Pekec patvirtino susitikimą savo pareiškime.
„Kaip įprasta būsimai mero administracijai, išrinktasis meras planuoja susitikti su prezidentu Vašingtone ir aptarti viešojo saugumo, ekonominio saugumo ir įperkamumo darbotvarkės, už kurią vos prieš dvi savaites balsavo daugiau nei milijonas niujorkiečių, klausimus“, – trečiadienį sakė D. Pekec.
D. Trumpo susitikimas su 34-erių Z. Mamdani reiškia dviejų Niujorko Kvinso rajone užaugusių vyrų susitikimą, tačiau tuo jų panašumai gali ir baigtis.
Nors D. Trumpas dažnai pabrėžia, kad jo prezidentavimo laikotarpiu Volstritas pasiekė rekordinį pelną, Z. Mamdani požiūris į ekonomiką neapsiriboja tik džiuginančiomis finansų rinkomis Manhatano centre, bet apima ir daugiau nei 8 mln. gyventojų turinčio miesto įperkamumo krizę.
Pirmasis kandidatas į merus, kuriam Niujorke nuo 1969 metų pavyko peržengti milijono rinkėjų balsų ribą, Z. Mamdani kampanijoje žadėjo įperkamą būstą ir vaikų priežiūrą, taip pat nemokamą važiavimą miesto autobusais ir miesto valdomas maisto prekių parduotuves.
Ekspertai abejoja, ar Z. Mamdani sugebės įgyvendinti savo idealistinę ir plataus masto programą.
Prieš imigrantus nusiteikęs D. Trumpas išjuokė Z. Mamdani Pietų Azijos kilmės vardą ir pagrasino sumažinti Niujorkui skirtą federalinį finansavimą, kai šis musulmonas buvo išrinktas vadovauti didžiausiam Amerikos miestui.
„Mandami, kad ir koks būtų jo vardas“, – neseniai sakė D. Trumpas, tyčia neteisingai ištaręs Ugandoje gimusio politiko pavardę.
Z. Mamdani nenusileido D. Trumpui ir šį mėnesį per savo pergalės mitingą kreipėsi į 79 metų respublikoną.
„Donaldai Trumpai, kadangi žinau, kad žiūrite, turiu jums kelis žodžius – padidinkit garsą!“ – sakė jis savo džiūgaujančių šalininkų akivaizdoje.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Levit) vėliau patvirtino, kad prezidentas iš tiesų stebėjo Z. Mamdani kalbą.
