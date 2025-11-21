JAV pakrantėse Trumpas leido vykdyti masinę naftos ir dujų gavybą

Toks sprendimas priimtas tuo metu, kai Vašingtonas vis labiau atsilieka nuo daugumos išsivysčiusių šalių, kuriose vis labiau pripažįstama žmogaus sukeltos klimato kaitos realybė.
Pagal JAV Vidaus reikalų departamento paskelbtą planą bus siūloma sudaryti 34 nuomos sutartis, leidžiančias vykdyti gręžimo darbus 500 mln. hektarų plote, kuris prilygsta visos Amazonijos plotui.
Pasiūlymas galioja vandenims prie Aliaskos šiaurinės pakrantės, kuriuose dar niekada nebuvo gręžiama nafta, Meksikos įlankoje, kurią administracija vadina Amerikos įlanka, ir prie Kalifornijos krantų.
„Bideno administracija sustabdė jūrose išgaunamos naftos ir dujų nuomos veiklą ir paralyžiavo ilgalaikę Amerikos jūrinės gamybos perspektyvą“, – teigė vidaus reikalų sekretorius Dougas Burgumas, omenyje turėdamas D. Trumpo pirmtaką Joe Bideną.
D. Burgumas tvirtino, kad energijos išteklių gavyba jūroje reikalauja daug laiko ir investicijų.
„Plėtodami tvirtą, į ateitį orientuotą nuomos planą, užtikriname, kad Amerikos gręžinių jūroje pramonė išliktų stipri, mūsų darbuotojai išsaugotų darbo vietas, o mūsų šalis ir toliau dešimtmečius išliktų energetikos lyderė.“
D. Trumpas dažnai kalba apie tai, kad, jo nuomone, Amerika turi išgauti daugiau iškastinio kuro, ir niekinamai atsiliepia apie pasaulinį perėjimą prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kurį jis vadina „sukčiavimu“, klimato kaitos mokslą nuolat vadindamas „afera“.
Jo prezidentavimo laikotarpiu šalis pasitraukė iš tarptautinių susitarimų dėl kovos su klimato kaita ir nesiuntė oficialios delegacijos į „COP30“ – Brazilijoje vykstantį viršūnių susitikimą klimato klausimais.
Tačiau ketvirtadienį paskelbti planai greičiausiai susidurs su pasipriešinimu šalies viduje, ypač Kalifornijoje, kurios vyriausybė pažadėjo uždrausti gręžti naftą valstijos pakrantės vandenyse.
„Idiotiškas Trumpo planas kelia pavojų mūsų pakrančių ekonomikai ir bendruomenėms bei kenkia Kalifornijos gyventojų gerovei. Šis neapgalvotas bandymas parduoti mūsų pakrantę jį finansuojančioms didžiosioms naftos kompanijoms yra pasmerktas žlugti“, – sakė gubernatorius Gavinas Newsomas.
„Kalifornijos gyventojai prisimena praeityje išsiliejusios naftos sukeltą ekologinę ir ekonominę žalą. Jau dešimtmečius Kalifornija tvirtai priešinasi naujiems gręžiniams jūroje ir niekas to nepakeis.“
Taip pat tikimasi, kad pasiūlymai susidurs su pasipriešinimu Meksikos įlankoje, kur vis dar gyvi prisiminimai apie 2010 m. įvykusią katastrofišką avariją, kai iš gręžinio „Deepwater Horizon“ išsilieję milijonai litrų naftos sudavė mirtiną smūgį turizmui ir žvejybai.
D. Trumpo planui paprieštarauti suskubo ir Floridai atstovaujantis respublikonas Senato narys Rickas Scottas.
„Floridos pakrantėse ir toliau negali būti jokių naftos gręžinių, kad būtų apsaugotas Floridos turizmas, aplinka ir galimybės čia rengti karines pratybas“, – platformoje „X“ rašė jis.
