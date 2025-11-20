Melanios Trump įvaizdis traukė žvilgsnius: visi atkreipė dėmesį į suknelę

Melania Trump dar kartą demonstruoja savo stiliaus pojūtį, aplenkdama 2026-ųjų tendencijas. Ji pasirodė vilkėdama nepriekaištingą suknelę, kurios spalvą daugelis ekspertų jau vadina dominuosiančia ateinantį sezoną, pranešė hola.com.
Vakaro atmosfera buvo kupina aukšto lygio diplomatinio formalumo, o Melania tai priėmė su elegancija. Ji žengė susikibusi rankomis su savo vyru, vilkėdama įspūdingą brangakmenių žalumo suknelę, sukurtą garsaus dizainerio Elie Saab.
Elegantiškas įvaizdis
Suknelė be petnešėlių buvo puošta raukiniais per liemenį ir sijoną, sukurtais skulptūriškam, lengvai krintančiam siluetui, kuris žvilgėjo Baltųjų rūmų šviesoje. Subtilus skeltukas priekyje suteikė modernų, rafinuotą akcentą tradiciškai prabangiai aprangai.
Prie suknelės Melania pasirinko santūrius, tačiau elegantiškus aksesuarus: spindinčius deimantinius auskarus ir paprastus, sofistikuotus smailianosius aukštakulnius, kurie puikiai subalansavo visą ansamblį. Jos įspūdingas makiažas išryškino švelniai rožines lūpas, o plaukai suformuoti didelėmis, puriomis bangomis, suteikdami įvaizdžiui lengvumo ir prabangos.
Ryškios spalvos suknelė tapo vienu įsimintiniausių jos įvaizdžių per valstybinę vakarienę. Donald Trump ir M. Trump tuomet pasveikino princą Mohammed bin Salman, prieš lyderiams ir jų svečiams žengiant į vidų oficialiai vakarienei, žyminčiai svarbų Jungtinių Valstijų ir Saudo Arabijos santykių momentą.
