 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Melanios Trump įvaizdis traukė žvilgsnius: visi atkreipė dėmesį į suknelę

2025-11-20 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 09:55

Melania Trump dėvėjo brangakmenių žalumo suknelę be petnešėlių per Baltųjų rūmų valstybinę vakarienę su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu

Melania Trump (nuotr. SCANPIX)
7

Melania Trump dėvėjo brangakmenių žalumo suknelę be petnešėlių per Baltųjų rūmų valstybinę vakarienę su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu

REKLAMA
1

Melania Trump dar kartą demonstruoja savo stiliaus pojūtį, aplenkdama 2026-ųjų tendencijas. Ji pasirodė vilkėdama nepriekaištingą suknelę, kurios spalvą daugelis ekspertų jau vadina dominuosiančia ateinantį sezoną, pranešė hola.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Melania Trump
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Melania Trump

Vakaro atmosfera buvo kupina aukšto lygio diplomatinio formalumo, o Melania tai priėmė su elegancija. Ji žengė susikibusi rankomis su savo vyru, vilkėdama įspūdingą brangakmenių žalumo suknelę, sukurtą garsaus dizainerio Elie Saab.

REKLAMA
REKLAMA

Elegantiškas įvaizdis

Suknelė be petnešėlių buvo puošta raukiniais per liemenį ir sijoną, sukurtais skulptūriškam, lengvai krintančiam siluetui, kuris žvilgėjo Baltųjų rūmų šviesoje. Subtilus skeltukas priekyje suteikė modernų, rafinuotą akcentą tradiciškai prabangiai aprangai.

REKLAMA

Prie suknelės Melania pasirinko santūrius, tačiau elegantiškus aksesuarus: spindinčius deimantinius auskarus ir paprastus, sofistikuotus smailianosius aukštakulnius, kurie puikiai subalansavo visą ansamblį. Jos įspūdingas makiažas išryškino švelniai rožines lūpas, o plaukai suformuoti didelėmis, puriomis bangomis, suteikdami įvaizdžiui lengvumo ir prabangos.

REKLAMA
REKLAMA

Ryškios spalvos suknelė tapo vienu įsimintiniausių jos įvaizdžių per valstybinę vakarienę. Donald Trump ir M. Trump tuomet pasveikino princą Mohammed bin Salman, prieš lyderiams ir jų svečiams žengiant į vidų oficialiai vakarienei, žyminčiai svarbų Jungtinių Valstijų ir Saudo Arabijos santykių momentą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų