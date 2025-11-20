Trumpas vadina Mamdani „komunistu“, bet priims jį Baltuosiuose rūmuose

Z. Mamdani komanda patvirtino susitikimą. Naujai išrinktam merui toks susitikimas su JAV prezidentu yra įprastas, pareiškė jo atstovė. Esą bus kalbama apie viešąjį saugumą, ekonominį stabilumą ir kasdieninio gyvenimo prieinamumą, už kurį prieš dvi savaites balsavo niujorkiečiai.
Pergalės rinkimuose dieną, taip pat prieš tai, Z. Mamdani pats negailėjo griežtos kritikos D. Trumpui. Stočiai MS NOW jis dabar sakė, jog buvo susisiekta su Baltaisiais rūmais, nes norima susitikti su visais, jei tai naudinga 8,5 mln. niujorkiečių, kurie turi pragyventi brangiausiame JAV mieste.
„Norėčiau visiškai atvirai pasakyti prezidentui, ką reiškia iš tikrųjų kovoti už niujorkiečius“, – kalbėjo Z. Mamdani.
Kairysis politikas, kuris ilgą laiką buvo laikomas autsaideriu rinkimuose, lapkričio 4 d. šventė pergalę. Niujorko mero pareigas jis pradės eiti metų sandūroje.
