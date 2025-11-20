„Tragiška realybė“: beveik trečdalis moterų pasaulyje patyrė smurtą ar seksualinę prievartą

PSO perspėjo, kad jokia visuomenė „negali vadintis teisinga, saugia ar sveika, kai pusė jos gyventojų gyvena baimėje“.
„Smurtas prieš moteris yra viena iš seniausių ir labiausiai paplitusių neteisybių žmonijoje, tačiau vis dar viena iš mažiausiai sprendžiamų“, – pranešime sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Naujausioje PSO ataskaitoje teigiama, kad 840 mln. moterų visame pasaulyje – beveik trečdalis – per savo gyvenimą patyrė partnerio smurtą arba seksualinę prievartą.
PSO duomenimis, vien per pastaruosius metus 316 mln. moterų patyrė fizinį ar seksualinį smurtą iš artimo partnerio.
PSO tvirtina, kad pažanga šiuo klausimu yra itin lėta, pabrėždama, jog smurtas artimoje aplinkoje per pastaruosius du dešimtmečius sumažėjo vos 0,2 procento.
PSO seksualinės, reprodukcinės, motinų, vaikų ir paauglių sveikatos bei amžėjimo departamento atstovė LynnMarie Sardinha perspėjo, kad tiek fizinio, tiek seksualinio smurto atvejų skaičius gali pradėti augti.
„Didesnis informuotumas greičiausiai lems daugiau pranešimų apie smurtą“, – žurnalistams nurodė ji.
„Niūri krizė“
Naujausioje PSO ataskaitoje pirmą kartą taip pat pateikiami nacionaliniai ir regioniniai seksualinio smurto, kurį įvykdė ne romantinis partneris, įverčiai.
Nustatyta, kad 263 mln. moterų nuo 15 metų amžiaus patyrė seksualinį smurtą, kurį įvykdė ne partneris. Taip pat įspėjama, jog dėl visuomenėse egzistuojančios stigmos ir baimės apie tokius atvejus pranešama retai.
Trečiadienį PSO paskelbta analizė apima duomenis, surinktus 168 šalyse 2000–2023 metais. Pasak PSO, ši informacija „atskleidžia niūrų, ilgai ignoruotos krizės vaizdą“.
Ataskaitoje apgailestaujama, kad nepaisant vis gausėjančių įrodymų apie veiksmingas smurto prieš moteris prevencijos strategijas, tokių iniciatyvų finansavimas paprasčiausiai žlunga.
Pavyzdžiui, 2022-aisiais vos 0,2 proc. pasaulinės paramos vystymuisi buvo skirta programoms, skirtoms kovoti su smurtu prieš moteris.
Finansavimas dar labiau sumažėjo nuo šių metų pradžios, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pradėjo stabdyti Vašingtono užsienio pagalbą visame pasaulyje.
PSO nurodė, kad smurtas prieš moteris prasideda jau ankstyvame amžiuje.
PSO atkreipė dėmesį, kad vien per pastaruosius metus 12,5 mln. 15–19 metų paauglių patyrė fizinį ar seksualinį smurtą iš romantinio partnerio.
„Tragiška realybė“
„Rezultatai atskleidžia tragišką realybę, su kuria susiduria moterys ir mergaitės visame pasaulyje (...) beveik kiekvienoje bendruomenėje“, – žurnalistams nurodė PSO generalinio direktoriaus pavaduotojas sveikatos skatinimo, ligų prevencijos ir priežiūros klausimais Jeremy Farraras (Džeremis Fararas).
Tačiau duomenys rodo, kad neproporcingai labiau nukenčia moterys skurdesnėse šalyse bei iš tų, kurias paveikia konfliktai ar klimato kaita.
PSO teisių ir lygybės skyriaus vadovė Avni Amin pareiškė, kad, kaip ir karo bei konfliktų atveju, klimato kaita priverčia žmones palikti savo gyvenamąsias vietas arba sukelia ekonominį nesaugumą, o tai gali didinti stresą namuose bei sutrikdyti tvarką ir teisės aktų laikymąsi.
Pasak jos, visa tai kelia didelę riziką moterims.
Blogiausia padėtis yra Okeanijoje – Ramiojo vandenyno salų šalyse, išskyrus Australiją ir Naująją Zelandiją.
PSO ataskaitoje nurodoma, kad Ramiojo vandenyno salų šalyse per pastaruosius metus apie smurtą artimoje aplinkoje pranešė 38 proc. moterų – tai daugiau nei tris kartus viršija pasaulinį vidurkį.
Pietų Azijoje šis skaičius siekė 19 proc., o Afrikoje – nuo 14 iki 17 procentų.
Tuo tarpu Europoje ir Šiaurės Amerikoje smurtą patyrė 5 proc. moterų, o Lotynų Amerikoje ir Karibuose – 7 proc., sakoma PSO ataskaitoje.
