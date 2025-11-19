Griežta PSO vadovo reakcija: kurstoma nauja priklausomybė, būtini ir draudimai

Prasidedant pasaulinei konferencijai dėl tabako kontrolės, PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas pirmadienį smerkė tai, kad vis daugiau vaikų viliojami vartoti šiuos naujus produktus.
„Mokyklos yra naujoji karo su tabaku ir nikotinu fronto linija, kur kompanijos aktyviai verbuoja priklausomų žmonių kartas“, – įspėjo jis.
Pasak Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso, praėjusį mėnesį paskelbtoje PSO ataskaitoje sakoma, kad pasaulyje beveik 15 mln. paauglių dabar vartoja elektronines cigaretes.
Kalbėdamas 11-ajam PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) šalių narių susitikimui, jis gyrė pastarųjų dešimtmečių pažangą kovojant su mirtis lemiančiu įpročiu, nors pasaulyje kasmet dėl ligų, siejamų su tabako vartojimu, vis dar miršta daugiau kaip 8 mln. žmonių.
Tabako vartojimas jaunimo grupėje visame pasaulyje sumažėjo
Per pastaruosius 20 metų tabako vartojimas jaunimo grupėje visame pasaulyje sumažėjo trečdaliu, sakė jis ir pridūrė, kad tai paskatino „tabako gamintojus kurti naujus produktus siekiant patraukti naujus vartotojus“.
PSO kelia klausimus dėl tabako pramonės rinkodaros teigiant, kad garikliai (veipai) ir kiti nauji gaminiai yra saugesnė alternatyva tradiciniams tabako produktams ir padeda mesti rūkyti.
„Nėra įrodymų apie jų neto naudą visuomenės sveikatai ir daugėja įrodymų apie jų žalą“, – sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas. Jis piktinosi, kad naudojantis šiais produktais verbuojami jauni rūkaliai.
Minėta PSO ataskaita rodo, kad „63 šalyse, iš kurių galima gauti duomenis, elektroninių cigarečių rūkymas tarp paauglių yra paplitęs vidutiniškai devynis kartus labiau nei tarp suaugusiųjų“, pažymėjo organizacijos vadovas.
„Kalbėkime aiškiai: šiuos produktus gaminančių kompanijų nemotyvuoja žalos mažinimas ar visuomenės sveikata. Jas motyvuoja vienas ir tik vienas dalykas: milžiniški pelnai jų akcininkams“, – sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Jo teigimu, PSO ragina visas šalis reguliuoti nikotino maišelius, elektronines cigaretes, kaitinamąjį tabaką „bent jau taip, kaip jos reguliuoja įprastinius tabako gaminius“.
Jis sveikino kelių valstybių sprendimą išvis uždrausti minimus produktus ir pabrėžė, jog tos šalys, kurios to nepadarė, turėtų griežtai kontroliuoti skonius, pakuotes, rinkodarą, pardavimą, taikyti amžiaus apribojimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!