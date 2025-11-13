 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tedas savo patėvio vos nepasiuntė myriop ir nesigaili to iki šiol: „Seniai reikėjo taip padaryti“

2025-11-13 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba"
2025-11-13 18:15

Mama patyrė šoką, įžengusi į savo sūnaus butą. Visur telkšojo kraujo klanai, o kruvinas kilimas buvo įmestas į vandens pilną vonią. Vietoje dirbę policininkai išsigandusiai motinai pranešė kraupią žinią – jos sūnus buvo peršautas ir subadytas posūnio

Mama patyrė šoką, įžengusi į savo sūnaus butą. Visur telkšojo kraujo klanai, o kruvinas kilimas buvo įmestas į vandens pilną vonią. Vietoje dirbę policininkai išsigandusiai motinai pranešė kraupią žinią – jos sūnus buvo peršautas ir subadytas posūnio

Skaudžiais vienos šeimos potyriais „TV Pagalbos“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

Sūnus atsidūrė reanimacijoje

Dar didesnis šokas Emiliją ištiko, kai ši sužinojo, kad nusikaltimą padarė jos netikras anūkas Tedas, kuriuo ilgą laiką sūnus rūpinosi kaip savo vaiku. Tiesa, policija suimti ilgesniam laikui jaunuolio negalėjo, nes trūko nusikaltimo įkalčių – vyriškis buvo paleistas po vienos dienos areštinėje. 

„Sūnus buvo subadytas, du buvo dūriai: vienu buvo plautis pravarytas, o kitas į stuburo smegenis ir jam darė operaciją. Man iškart pasidarė bloga, nes mano vyras mirė ką tik, prieš aštuonis mėnesius, nuo širdies smūgio. Ir dabar iškart taip atsitiko su vaiku, tuo labiau, kad jis tą vaiką augino nuolat, visada jiems visur padėdavo ir jam, ir jai. Kaip taip galima atsidėkoti“, – ant Tedo iki šiol pyksta jo poelgio motyvų nesuprantanti Emilija.

Po kraupaus nusikaltimo sūnus ilgą laiką mažai su kuo bendravo, tad mama įsitikinusi, kad jam buvo prigrasinta. Sūnaus išvaizdos moteris sako negalinti pamiršti iki šiol.

„Kai aš jį pamačiau kitą dieną, tai mūsų net nenorėjo leisti. Nebuvo nei veido pas sūnų, nieko nebuvo matyti. Galva sudaužyta, visos rankos šratuose, visas kūnas šratuose. Jis beveik nekalbėjo, tik porą žodžių galėjo pasakyti“, – ašarodama sūnaus kančias prisiminė Emilija.

Praėjus porai savaičių po šios kraupios tragedijos pirmą kartą „TV Pagalbos“ studijoje Tedas ir netikra jo močiutė susitiko akis į akį.  

Pasak Emilijos, sūnus atsiminė tik tai asmenį, kuris į jį šaudė, tačiau to, kas trenkė į galvą ir sužalojo peiliu, neprisiminė. Mamos nuojauta kužda, kad tiesiog sūnus yra įbaugintas ir nesako tikrosios tiesos.

„Už ką taip padariau? Buvo labai daug priežasčių, kurių jūs nežinote, nes tiesiog nieko nematydavote, kas vykdavo aplinkui. Bet jūsų, kaip mamos, kurios sūnų aš sužalojau, atsiprašyti nuoširdžiai norėčiau ir garantuoju, kad atsiimsiu už viską, ką padariau“, – šaltai pasakojo Tedas. 

Atkeršijo už skaudžias patirtis

Vaikinas atskleidė, kokios praeities nuoskaudos privertė jį pakelti ranką prieš itin artimą juo besirūpinusį asmenį.

„Jis visų pirma yra alkoholikas, neprižiūrintis savęs ir aplinkinių, kuriam tiesiog neįdomu būdavo, kaip mes laikomės. Jis mano mamą kaip savo tarnaitę buvo pasidaręs tam, kad namie nieko nereiktų daryti pačiam. Ir tiesiog suprasdamas, kad mums nėra, kur eiti, tiesiog laikydavo mus ten. Mes kelis kartus buvome išsiskyrę, bet mamai kelis kartus nepavyko su nauju žmogumi ir vėliau neturėdami kur eiti tiesiog grįždavome pas jį ir jis priimdavo. Ir taip tas ratas tęsėsi“, – praeities nuoskaudomis dalinosi posūnis. 

Tedas atvirai sakė, kad Emilijos sūnus kone sugadino jo gyvenimą, nuolat jį kontroliavo ir vadina tai susikaupusių negatyvių jausmų pasekme.

„Šitas žmogus man yra labai daug dalykų sugriovęs ir realiai seniai reikėjo taip padaryti. Gal aišku nepjauti jo tik, – šokiruojančiai kalbės jaunas vyras. – Tada aš išėjau, bet pabuvęs kitoje vietoje grįžau ir pamačiau jį sąmoniningą, kraujo baloje ir nusprendžiau iškviesti greitąją. Negalėjau kitaip, nes jis skaitėsi man kaip tėtis, kurio aš niekada neturėjau, tai man sąžinė neleido jo palikti taip.“

Emilija, nors ir sulaukė Tedo atsiprašymo, patikino, kad jam už tokį poelgį niekada neatleis ir kaltino posūnį vagystėmis. 

„Jūs išeidami kiekvieną kartą net šakutes išsinešdavote, rankšluosčius, patalynes, viską išnešate ir tada išeinate“, – kaltino Emilija.

Posūnis prabilo ir apie kruviną vakarą. Esą jo smurto protrūkį nulėmė patėvio priekaištai, nors jis pastarąsias savaites jį išlaikė, taip pat abu tą vakarą buvo išgėrę. 

„Gavosi viskas spontaniškai, tikrai nebuvo jokio plano ir sumanymo prieš tai suplanuoto, nes aš nei greitosios nebūčiau kvietęs, jeigu būčiau suplanavęs, nei jam padėjęs būčiau“, – tikino Tedas.

Visą jautrų pokalbį apie jauno vaikino santykius su savo patėviu žiūrėkite straipsnio viršuje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

