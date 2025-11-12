Žvėriškas Ričardo išpuolis prieš žmoną: vilnietis po išgirstų žodžių pratrūko

Bylos duomenimis, 46 metų Ričardas pripažintas kaltu dėl fizinio smurto prieš savo sutuoktinę. Pirmosios instancijos teismo duomenimis, vyras su žmona konfliktavo ne vieną kartą – tiesa, paskutinis atvejis buvo itin brutalus.
Pirmasis incidentas įvyko 2024 metų liepos 9 dieną, apie 1 valandą nakties. Kilus žodiniam konfliktui, Ričardas smogė žmonai į veidą, o vėliau ją smaugė.
Tą pačią dieną, po kelių valandų, ginčas vėl pasikartojo, tik šįkart jau daugiabučio laiptinėje. Ten Ričardas rankomis ir kojomis sudavė žmonai mažiausiai 12 smūgių. Moteriai lūžo nosies kaulas, ant kūno liko daugybė kraujosruvų.
Antrasis išpuolis prieš sutuoktinę įvykdytas po kelių mėnesių – 2024 metų spalio 30 dieną, apie 8.30 val. ryto. Šįkart ginčas kilo buto koridoriuje. Ričardas stumdė moterį, sugriebė už rankos ir užlaužė ją už nugaros. Nukentėjusioji teigė, kad patyrė fizinį skausmą, tačiau tuo metu į medikus nesikreipė.
Realaus įkalinimo išvengė
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2025 metų balandžio 3 dieną Ričardą pripažino kaltu ir paskyrė jam realią laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymą atidėjo.
Už nesunkų šeimos nario sveikatos sutrikdymą vyrui paskirta 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. O už fizinio skausmo sukėlimą – dar 50 parų.
Šios bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu – prie griežtesnės bausmės pridėta dalis švelnesnės. Taip paskirta galutinė bausmė – 9 mėnesiai ir 30 dienų už grotų.
Tačiau teismas atsižvelgė į kaltinamojo asmenybę, darbą ir šeimines aplinkybes. Todėl bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 6 mėnesiams, vyrui neskiriant intensyvios priežiūros.
Jis įpareigotas pradėti dirbti ir dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo taikytos kardomosios priemonės – įpareigojimas gyventi atskirai nuo nukentėjusiosios ir nesiartinti prie jos arčiau nei 100 metrų – panaikintos.
Bandė įrodyti savo tiesą
Ričardas su pirmosios instancijos nuosprendžiu nesutiko ir pateikė apeliacinį skundą, prašydamas jį išteisinti. Vyras teigė, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi prieštaringais ir netiksliais nukentėjusiosios parodymais. Esą jo žmonos liudijimai nebuvo nuoseklūs.
Pasak nuteistojo, moteris skirtinguose apklausos etapuose nurodė ne tik kitą vietą, bet ir kitokias aplinkybes, kaip esą buvo suduotas smūgis į nosį.
Vienu metu ji aiškino, kad tai įvyko prie laiptinės, kitu – jau prie buto durų. Be to, skyrėsi ir smūgių skaičius – kartais ji kalbėjo apie vieną, kartais apie kelis smūgius.
Ričardas tvirtino, kad sužalojimus moteris galėjo patirti pati – griūdama ar atsitrenkdama į kietus daiktus. Jis pabrėžė, kad specialisto išvadoje vartojami terminai „galėjo būti“ ir „galimai“ reiškia, jog nėra kategoriško patvirtinimo, kad sužalojimus sukėlė jo smūgiai.
Vyras teigė, jog policijos pareigūnai tiesiogiai nematė smurto, o liudytoja – kaimynė – taip pat patvirtino, kad konflikto nematė, tik girdėjo apie jį iš pačios nukentėjusiosios. Esą vaizdo įrašai iš netoliese esančių kamerų galėtų patvirtinti jo versiją, tačiau jie nebuvo išsireikalauti nei ikiteisminio tyrimo, nei teismo metu.
Aiškino, kad gynėsi nuo žmonos
Dėl antrojo epizodo, kai jis moteriai užsuko ranką, Ričardas aiškino, kad tai buvo būtinoji gintis. Pasak nuteistojo, žmona jį puolė, todėl jis tik siekė apsiginti.
Jis prašė teismo atsižvelgti į galimą „tariamosios būtinosios ginties“ situaciją – kai žmogus pagrįstai mano, jog jam gresia pavojus, nors realiai tokio kėsinimosi nėra. Tokiu atveju, jo manymu, veika turėtų būti vertinama kaip neatsargi, o ne tyčinė.
Tačiau pirmosios instancijos teismas šiuos argumentus atmetė, pabrėždamas, kad vyro elgesys neatitiko būtinosios ginties sąlygų – jis ne tik neužkirto kelio smurtui, bet ir pats jį inicijavo.
Apeliacija atmesta
Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs nuteistojo ir jo gynėjos argumentus, konstatavo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas.
Teismas pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstos įrodymais – nukentėjusiosios parodymais, medicinine dokumentacija ir specialisto išvada. Nors parodymuose esama tam tikrų neatitikimų, jie nėra esminiai ir nepaneigia smurto fakto.
Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutiko su prokurorės pozicija, kad Ričardo bandymai permesti kaltę žmonai ar remtis būtinosios ginties versija – nepagrįsti.
Todėl apeliacinis skundas atmestas, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis paliktas nepakeistas. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas per 3 mėnesius nuo nutarties paskelbimo dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!