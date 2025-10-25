Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiauliuose – smurtas prieš nepilnamečius: pradėti du ikiteisminiai tyrimai

2025-10-25 09:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 09:30

Šiauliuose užfiksuoti du smurto prieš nepilnamečius atvejai. 

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Šiauliuose užfiksuoti du smurto prieš nepilnamečius atvejai. 

0

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus policijai pateiktoje informacijoje nurodoma, kad namuose prieš nepilnametę, gimusią 2013 m., smurtavo 1982 m. gimęs vyras. 

Taip pat vaiko teisių apsaugos skyrius policijai pranešė, kad prieš 2013 m. gimusį nepilnametį namuose smurtavo 1984 m. gimusi moteris. 

Abiejų nusikaltimų prieš nepilnamečius data ir laikas tikslinami. 

Pradėti tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

