TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Smurto protrūkiai prieš mažamečius – dviejuose Lietuvos miestuose: medikų prireikė 5-mečiams

2025-11-11 09:21
2025-11-11 09:21

Joniškyje ir Pakruojo rajone fiksuoti du galimi smurto prieš mažamečius atvejai, pranešė policija.

Smurtas (nuotr. 123rf.com)

Joniškyje ir Pakruojo rajone fiksuoti du galimi smurto prieš mažamečius atvejai, pranešė policija.

0

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 9 dieną Joniškyje, namuose, vyras (gim. 1992 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2020 m.).

Nukentėjusysis po medikų apžiūros ligoninėje gydomas ambulatoriškai.

Anot policijos, Pakruojo rajone, Klovainių seniūnijoje, moteris (gim. 1986 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2020 m.).

Nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo namuose, į gydymo įstaigą nevežė.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 

