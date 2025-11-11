 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po audito išvadų LRT generalinė direktorė nemato pagrindo trauktis iš pareigų

2025-11-11 15:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 15:22

Po Valstybės kontrolės atlikto Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) veiklos audito, visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė tikina nematanti poreikio trauktis iš pareigų.

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė Andrius Ufartas/ELTA

Po Valstybės kontrolės atlikto Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) veiklos audito, visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė tikina nematanti poreikio trauktis iš pareigų.

12

„Auditai yra normali įstaigų gyvenimo dalis. Tai audito išvadas reikia įgyvendinti. Auditas yra priemonė veiklos tobulinimui, tą ir ketiname padaryti. Aš nematau pagrindo atsistatydinti ir to neketinu daryti“, – antradienį Seime pristatant atlikto valstybinio audito rezultatus teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, ar neketina atsistatydinti, M. Garbačiauskaitės-Budrienės klausė Seimo Audito komiteto pirmininkas, „aušrietis“ Artūras Skardžius.

„Kodėl jūs iki šios dienos dar neatsistatydinote, išvydusi tokias jūsų administruojamo subjekto išvadas?“ – kėlė klausimą parlamentaras.

Po audito pristatymo Seimo plenarinių posėdžių salėje, LRT generalinė direktorė pripažino, kad jaučia puolimą iš valdančiosios „Nemuno aušros“ atstovų. Pasak M. Garbačiauskaitės-Budrienės, kaip ir pavasarį inicijuojant auditą, taip ir dabar – labiausiai baiminamasi dėl to, jog Valstybės kontrolės išvados yra politizuojamos.

„Mes tą puolimą jaučiame visą laiką. Mes jį jautėme prieš prasidedant auditui, mes ir tuomet sakėme, kad mes baiminamės ne paties audito, o jo politizavimo bei to, kas vyks su jo išvadomis. Šiandien iš dalies (Seimo – ELTA) salėje tą ir matėme – bandoma tiesiog perdėti ir sureikšminti tam tikrus dalykus, kurie galbūt kitą kartą yra ir procedūriniai“, – žurnalistams sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

„Mes matome, kas yra kalbama, kas kalbama apie LRT ir kaip yra manipuliuojama tomis išvadomis“, – pridūrė visuomeninio transliuotojo vadovė.

Kaip skelbta, lapkričio 3 d. Valstybės kontrolė pristatė dar pavasarį pradėjo LRT audito rezultatus.

Visuomeninio transliuotojo patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.

Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.

Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.

Po auditorių vertinimo iš viso buvo pateiktos 8 rekomendacijos – keturios skirtos LRT administracijai, trys Vyriausybei ir viena LRT tarybai. 

Savo ruožtu LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

