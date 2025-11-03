 
Prezidentūra tikisi, kad bus įgyvendintos visos LRT audito rekomendacijos

2025-11-03 18:14 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 18:14

Valstybės kontrolei (VK) pirmadienį pateikus LRT audito išvadas, Prezidentūra tikisi, kad visuomeninis transliuotojas įgyvendins visas audito pateiktas rekomendacijas. 

Lietuvos Respublikos prezidentūra. ELTA / Julius Kalinskas

0

„Prezidentūra tikisi, kad bus įgyvendintos visos Valstybės kontrolės atlikto LRT audito rekomendacijos“, – komentare Eltai nurodė prezidento komunikacijos grupė.

ELTA primena, kad pirmadienį Valstybės kontrolė baigė penkis mėnesius vykdytą LRT veiklos auditą ir pristatė jo išvadas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.

Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.

Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas LRT administracijai, tarybai, Vyriausybei bei Kultūros ministerijai.

LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas. Vis dėl to, LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pabrėžė neabejojanti, kad politikai sieks eskaluoti audito išvadas.

Visuomeninio transliuotojo auditą balandį inicijavo Seimas – parlamentarai pavedė Valstybės kontrolei atlikti minėtą patikrinimą.

