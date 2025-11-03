 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė ragina LRT kuo greičiau išspręsti nustatytus trūkumus

2025-11-03 09:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 09:00

Valstybės kontrolei pateikus LRT audito išvadas, premjerė Inga Ruginienė ragina visuomeninį transliuotoją kuo greičiau išspręsti nustatytus trūkumus. 

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

2

„LRT auditui nustačius trūkumus, raginu visuomeninio transliuotojo vadovybę juos kuo greičiau išspręsti – tai padės LRT tapti dar artimesnei visuomenei ir užtikrinti dar skaidresnę veiklą. Valstybės kontrolės auditas atskleidė dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, per didelį transliuojamos mokamos informacijos kiekį, taip pat viešųjų ir programų pirkimų trūkumų. Šios sritys turi būti sustiprintos“, — socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė. 

„Viešieji pirkimai neturi kelti niekam jokių abejonių, o darbuotojams privalo būti suteiktos visos reikiamos socialinės garantijos. Apie poreikį LRT daugiau dėmesio skirti socialinėms temoms esu kalbėjusi ir anksčiau – visuomeninio transliuotojo misija yra užtikrinti tai, kas svarbiausia visuomenei. Tai patvirtina ir rekomendacijos, raginančios didinti programų prieinamumą asmenims su negalia. Nors Valstybės kontrolė šiuo metu nustatė spragų, neabejoju, kad jas ištaisęs LRT dar geriau atspindės savo visuomeninę misiją“, – akcentavo premjerė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

