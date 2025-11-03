Ruginienė ragina LRT kuo greičiau išspręsti nustatytus trūkumus

„LRT auditui nustačius trūkumus, raginu visuomeninio transliuotojo vadovybę juos kuo greičiau išspręsti – tai padės LRT tapti dar artimesnei visuomenei ir užtikrinti dar skaidresnę veiklą. Valstybės kontrolės auditas atskleidė dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, per didelį transliuojamos mokamos informacijos kiekį, taip pat viešųjų ir programų pirkimų trūkumų. Šios sritys turi būti sustiprintos“, — socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė.
„Viešieji pirkimai neturi kelti niekam jokių abejonių, o darbuotojams privalo būti suteiktos visos reikiamos socialinės garantijos. Apie poreikį LRT daugiau dėmesio skirti socialinėms temoms esu kalbėjusi ir anksčiau – visuomeninio transliuotojo misija yra užtikrinti tai, kas svarbiausia visuomenei. Tai patvirtina ir rekomendacijos, raginančios didinti programų prieinamumą asmenims su negalia. Nors Valstybės kontrolė šiuo metu nustatė spragų, neabejoju, kad jas ištaisęs LRT dar geriau atspindės savo visuomeninę misiją“, – akcentavo premjerė.
