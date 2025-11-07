Naktis Vilniaus rajone baigėsi siaubingai – draugų vakarėlis peraugo į tikrą pragarą

Kaltinamųjų suole Vidas atsidūrė, nes kirviu smogė į galvą savo bičiuliui, taip padarydamas sunkų sveikatos sutrikdymą.
Teismas nustatė, kad būdamas girtas vyras tyčia smogė ne mažiau kaip du kartus ir taip sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą. Už tai jam paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė.
Konfliktas kilo po ilgų išgertuvių
Kaip nustatė teismas, tą lemtingą dieną namuose vyko išgertuvės, kuriose be Vido dalyvavo ir kaltinamasis bei dar 3 asmenys.
Alkoholis buvo vartojamas visą naktį – daugelis, įskaitant ir nukentėjusįjį, buvo itin girti. Žmonės išsiskirstė miegoti.
Bet ryte tarp asmenų kilo konfliktas. Kaltinamasis teigė, kad kivirčas prasidėjo grįžus iš Kalėdų eglutės įžiebimo šventės ir tęsėsi visą naktį.
Tikslios priežasties nei jis, nei nukentėjusysis neprisiminė – abudu teisme nurodė, kad stiprus girtumas „ištrynė“ jų atmintį.
Smūgiai kirviu į galvą
Bylos duomenimis, kilus žodiniam konfliktui, Vidas paėmė prieškambaryje gulėjusį kirvį ir juo bent du kartus smogė nukentėjusiajam į galvą ir kaktą.
Nukentėjusiajam buvo padarytos ypač sunkios traumos. Dėl smūgių net išsiliejo kraujas į smegenis. Šie sužalojimai ekspertų įvertinti kaip sunkus sveikatos sutrikdymas.
Nukentėjusysis teigė matęs, kaip Vidas buvo užsimojęs kirviu, tačiau dėl girtumo neprisiminė – smūgis buvo tyčinis ar atsitiktinis. Jis tvirtino galėjęs tiesiog „atsidurti netinkamoje vietoje, netinkamu laiku“.
Po suduotų smūgių namuose kilo chaosas – šaukė tiek jis, tiek kiti ten buvę žmonės. Išsigandęs ir kruvinas nukentėjusysis iššoko pro pirmo aukšto langą į plytelėmis grįstą kiemą.
Neprisimena suduotų smūgių
Vidas teisme tvirtino nesmūgiavęs du kartus. Jis aiškino, kad tik norėjo pagąsdinti kirviu ir kad šis galėjo „iškristi iš rankų“ per susistumdymą.
Kaltinamasis taip pat nurodė, kad po įvykio sėdėjo ant grindų ir verkė nesuprasdamas, kas nutiko. Jis pripažino civilinį ieškinį ir žadėjo atlyginti padarytą žalą.
Nukentėjusysis teisme pasakojo, kad su Vidu anksčiau juos siejo geri draugiški santykiai, o pretenzijų dėl įvykio jis neturi.
Vis dėlto teismas pabrėžė, kad būtent Vido veiksmai – smūgiai kirviu – lėmė sunkius padarinius, todėl atsakomybės išvengti negalima.
Teismo sprendimas: 3 metai nelaisvės
Teismas Vidą pripažino kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir skyrė vyrui 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Į bausmę įskaitytas ir laikinasis sulaikymas – viena para prilyginta vienai laisvės atėmimo parai.
Iš Vido taip pat priteista 4 345 eurai turtinei žalai atlyginti. Šią sumą jis turės sumokėti Vilniaus teritorinei ligonių kasai.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, pateikiant skundą per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.
