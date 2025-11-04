Vieno Vilniaus daugiabučio kieme užfiksuoti du nusikalstami epizodai, kai kaimynams grasinęs vyras rankose laikė virtuvinį peilį-kirvuką, o kitu atveju – taikėsi į žmogų žaisliniu pistoletu.
Teismas pripažino, kad grasinimai nužudyti buvo realūs, todėl Arvydas nuteistas 75 parų areštu, bausmės vykdymą atidedant 9 mėnesiams. Per šį laiką neadekvačiai besielgęs vyras privalės dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Jis įpareigotas naktimis būti namuose, nebendrauti su nukentėjusiaisiais ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant alkoholį.
Kaltės nepripažino
Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, kad 2024 m. birželio 2 d. bendro naudojimo laiptinėje ir kieme Arvydas, mojuodamas virtuviniu peiliu-kirvuku, agresyviai artėjo prie vieno iš kaimynų.
Vartodamas įžeidžiančius žodžius, kaltinamasis pareiškė, kad nukentėjusįjį „sukapos per kelias sekundes“. Antrą kartą teisėsaugos akiratyje vyras atsidūrė 2024 m. liepos 15 d., kai prie įėjimo vartų pagrasino nušauti kaimyną.
Vyras tikino, kad yra ginkluotas, todėl kaimyną nušaus ir sudegins. Patvirtindamas savo žodžius, jis nukreipė pistoleto formos žiebtuvėlį į nukentėjusįjį.
Teismas pabrėžė, kad nukentėjusiesiems buvo pakankamas pagrindas manyti, jog grasinimai gali būti įvykdyti.
Tiesa, teisme Arvydas kaltės nepripažino. Jis tikino, kad konfliktą išprovokavo kaimynų elgesys – rūkymas laiptinėje ir keiksmažodžiai.
„Užkilau laiptais į viršų, nes norėjau juos sudrausminti. Rankoje laikyto medinio sodo kirvuko panaudoti neketinau. O epizodas su žiebtuvėliu buvo tik pokštas“, – teisme aiškino kaltinamasis.
Įrodymai – vaizdo įrašuose
Byloje buvo peržiūrėti keli nukentėjusiojo daryti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotos įtampos kupinos akimirkos laiptinėje ir kieme.
Policijai perduotas pistoleto formos žiebtuvėlis teismo sprendimu bus konfiskuotas ir sunaikintas, o medinis kirvukas – grąžintas nuteistajam.
Teismas taip pat atmetė Arvydo prašymą atlyginti jo teisinių paslaugų išlaidas. Arvydas pripažintas kaltu dėl dviejų grasinimų nužudyti.
Iš viso jam skirta 75 parų arešto bausmė. Tačiau bausmės vykdymas atidėtas 9 mėnesiams be intensyvios priežiūros, nustatant keletą pareigų.
Jis įpareigotas šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje, nuo 22.00 iki 6.00 val. neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu, mokymusi ar gydymusi.
Jam uždrausta bendrauti nukentėjusiaisiais, vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Nuteistasis taip pat privalės sumokėti 750 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
