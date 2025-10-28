Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Įsižeidžiau dėl žodžių apie mano mamą“ – Andrius pratrūko autobusų stotyje

2025-10-28 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 17:30

Švenčionių rajono teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje vietos gyventojas Andrius buvo pripažintas kaltu dėl smurtinių veiksmų pažįstamo vyro atžvilgiu.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Švenčionių rajono teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje vietos gyventojas Andrius buvo pripažintas kaltu dėl smurtinių veiksmų pažįstamo vyro atžvilgiu.

3

Konfliktas tarp vyrų įsiplieskė Švenčionių autobusų stoties teritorijoje. Tuo metu nuo alkoholio apsvaigusį kaltinamąjį smurtauti pakurstė tai, ką išgirdo: „Įsižeidžiau dėl žodžių apie mano mamą.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, vyras neatskleidė, kokie tiksliai žodžiai sukėlė jo įniršį. Jis pažįstamą vyrą trankė kumščiais. Už tai jam skirta laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros.

Išgėręs užsipuolė pažįstamąjį

Bylos duomenimis, incidentas įvyko 2024 metų spalio 29 dieną apie 22 valandą Švenčionių autobusų stoties teritorijoje, Stoties gatvėje.

Būdamas neblaivus – Andriui nustatytas 1,09 promilės girtumas – žodinio konflikto metu jis puolė pažįstamą vyrą ir tyčia sudavė jam mažiausiai tris smūgius į galvos bei veido sritį, o pargriuvus dar smūgiavo ir į nugarą.

Dėl šių veiksmų nukentėjusiajam buvo padarytos poodinės kraujosruvos ir nubrozdinimai kaktos, peties, nugaros, šono bei alkūnės srityse.

Teismo ekspertai konstatavo, kad nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta nežymiai, tačiau jis patyrė fizinį skausmą.

Kaltinamasis pripažino kaltę

Teisme Andrius kaltę pripažino visiškai ir pareiškė, kad apgailestauja dėl to, kas įvyko. Jis aiškino, kad tą vakarą su draugais prie stoties vartojo alkoholį, kai nukentėjusysis esą pradėjo kalbėti apie jo motiną.

Pasijutęs įžeistu, vyras nebesusivaldė ir pradėjo smurtauti. „Sudaviau kelis smūgius ranka, bet į nugarą nesmūgiavau“, – sakė kaltinamasis. Andrius taip pat sutiko atlyginti nukentėjusiojo patirtą turtinę žalą.

Nukentėjusysis teisme pasakojo, kad konfliktą sukėlė nesusipratimas – jis kalbėjęs apie buvusią partnerę, o ne apie kaltinamojo motiną. „Jis pradėjo priekaištauti, puolė smūgiuoti į veidą, spyrė į koją, o kai pargriuvau, dar įspyrė ir į nugarą“, – prisiminė vyras.

Pasak nukentėjusiojo, po smūgių jis buvo prispaustas prie stoties durų, kaltinamasis jį smaugė ir tada trenkė kakta į nosį. Dėl nosies sužalojimų vyrui buvo atlikta operacija.

Skirta laisvės apribojimo bausmė

Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėjai Andrių pripažino kaltu dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Jam paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausmė, tačiau dėl visiško kaltės pripažinimo ji sutrumpinta trečdaliu, iki 8 mėnesių.

Per šį laikotarpį vyras privalės dalyvauti priklausomybių prevencijos programose, dirbti arba būti registruotas Užimtumo tarnyboje ir nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Teismas taip pat priteisė nukentėjusiajam 325 eurus turtinei žalai ir 800 eurų neturtinei žalai atlyginti. Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys atmestas.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus.

