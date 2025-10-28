Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neapykantos protrūkis Šalčininkuose – tarybos narys stos preš teismą dėl galimo smurto prieš sutuoktinę

2025-10-28 12:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 12:12

Šalčininkų rajono tarybos narys Jaroslavas Voitechovičius bus teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę, skelbia portalas „Delfi“.

Šalčininkai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Šalčininkų rajono tarybos narys Jaroslavas Voitechovičius bus teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę, skelbia portalas „Delfi".

0

Kaip pranešė portalas, baudžiamoji byla bus nagrinėjama uždaruose Vilniaus regiono apylinkės teismo posėdžiuose. Antradienį vykstančiame posėdyje bus apklausta nukentėjusioji ir liudytojai. 

Su J. Voitechovičiumi „Delfi“ susisiekti nepavyko, jis telefonu neatsiliepė.

Bylos duomenimis, rugsėjo 22 d., 22 val 32 min., buvo gautas pranešimas, kad J. Voitechovičius (gimęs 1980 m.) smurtavo prieš moterį (gimusią 1984 m.), sukėlė jai fizinį skausmą ir grasino.

Teisiamasis yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narys, dirbantis šios partijos valdyboje.

