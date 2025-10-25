Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Nenorėjau, kad bendrautų su kitais vyrais“ – Tomas moters gyvenimą pavertė pragaru ir siaubo filmu

2025-10-25 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 20:40

Net penki smurto protrūkiai vos per dvi savaites – tokį pragarą teko patirti Šiaulių gyventojai, kurią sugyventinis talžė kumščiais, spardė, o kartais mušė net laidu.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šiauliuose gyvenančio vyro elgesys sukrečia. Smurtaudamas jis pasitelkė įvairiausius daiktus – laidą, telefono įkroviklį, mobilųjį telefoną ar net klijų tūtelę. Kiekvienas toks epizodas baigėsi įvairiais kūno sužalojimais.

Vyras teisinosi, kad yra labai pavydus ir nenorėjo, jog moteris bendrautų su kitais vyrais. Jis pripažino visus jam mestus kaltinimus dėl smurto.

Smurto maratonas

Bylos duomenimis, pirmasis smurto atvejis užfiksuotas 2024 m. kovo 28 d., apie 17 valandą, kai Tomas savo bute ėmė žiauriai elgtis su sugyventine. Vyras jai kumščiu trenkė į veidą, spyrė į koją, o vėliau paėmęs laidą – du kartus sudavė per abi kojas. Moteriai nustatyta kraujosruva ties akimis, nubrozdinimai ir sumušimai šlaunyse bei sėdmenyse.

Praėjus vos savaitei, balandžio 4-ąją, Tomas vėl siautėjo namuose. Apie 21 valandą jis mėtė į moterį daiktus – telefono įkroviklį ir mobilųjį telefoną. Nors nukentėjusioji patyrė sužalojimų, tačiau į medikus ji iš karto nesikreipė.

Smurtas nesiliovė ir balandžio 5-osios rytą, kai vyras vėl užsipuolė savo sugyventinę – tris kartus kumščiu sudavė jai į galvą, spyrė keliu ir metė klijų tūtelę. Vos po savaitės – balandžio 12 d., apie 15 val., kaltinamasis dar kartą pakėlė ranką prieš tą pačią moterį.

Paskutinis smurtinis epizodas užfiksuotas balandžio 13 d., kai apie 17.30 val. Tomas kumščiu trenkė nukentėjusiajai į veidą bei sugriebęs už plaukų sukėlė jai fizinį skausmą.

Šiauliuose gyvenantis vyras teisme pripažino visus jam inkriminuotus smurto prieš buvusią sugyventinę epizodus. Vyras teigė, kad taip pasielgė iš pavydo, nes moteris bendravo su kitais vyrais.

Tik po visko jis teigė supratęs, kad padarė klaidą ir dabar siekia keisti savo smurtinį elgesį. Vyras pridūrė, kad iš kantrybės jį išvesdavo tai, jog moteris susirašinėja su savo buvusiu draugu. Tomas tvirtino, kad smurtavo spontaniškai. Iš anksto to neplanuodavo.

„Esu labai pavydus. Taip elgiausi tik iš pavydo. Savo elgesio negaliu niekaip pateisinti, labai gailiuosi dėl to“, – teisme atgailavo vyras.

Daugybiniai kūno sužalojimai

Teismo medicinos specialistų išvada atskleidė daugiau nei buvo galima įsivaizduoti. Moters kūne buvo nustatyti daugybiniai įvairaus senumo ir pobūdžio sumušimai bei nubrozdinimai, padaryti keliais skirtingais laikotarpiais.

Ekspertai konstatavo, kad visos traumos sukėlė fizinį skausmą bei nežymų sveikatos sutrikdymą, tačiau jų pobūdis ir pasikartojimas leidžia daryti prielaidą apie sistemingą smurtą, kuris savo forma gali būti prilyginamas net kankinimui.

Specialistai pabrėžė, kad mtoeris negalėjo pati sau padaryti tokių sužalojimų, o smilkinio srityje esančios traumos galėjo būti padarytos smūgiais kumščiu ar kojomis.

Ekspertai dar kartą pabrėžė, kad tokie požymiai būdingi pasikartojančiam, sistemingam smurtui artimoje aplinkoje, o ne vienkartiniam incidentui.

Daugiau nei metams siunčiamas už grotų

Teismas pripažino Tomą kaltu dėl visų penkių epizodų ir už kiekvieną jų paskyrė laisvės atėmimo bausmes nuo keturių iki aštuonių mėnesių.

Šias bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu, vyrui skirta vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Teismas taip pat konstatavo, kad vyras yra recidyvistas, nes naujas nusikalstamas veikas padarė būdamas teistas. Dėl to jam pritaikytas griežtesnis atsakomybės vertinimas.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.

Camel
Camel
2025-10-25 20:44
Uzuojauta moteriai...
Atsakyti
Iš kur
Iš kur
2025-10-25 20:46
Tiek psichopatų privisę...
Atsakyti
