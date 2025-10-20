Savo „Youtube“ paskyroje S. Malinauskas papasakojo sukrečiančią kauniečių moterų istoriją. Apie tai, kaip kitoje Kauno vietoje už itin sunkius nusikaltimus teisiamas „kamuolinis“ susimoka užstatą ir mėgaujasi laisve talžydamas savo buvusią žmoną.
„Mums tai istorijos, joms tai gyvenimas kaip siaubo filme. Laikas šį košmarą nutraukti, nes to nepadarius dabar, pabaiga gali būti itin liūdna. Ši situacija tęsiasi iki šiol ir tampa vis sudėtingesnė“, – pabrėžia S. Malinauskas.
Pasipylė žiaurūs grasinimai
„Prasidėjo žinutės, kad ateisiu į tavo namus bei paleisiu žarnas tau ir tavo vaikams. Visada vaikus prikaišioja. Padegsiu tavo namus, paleisiu žarnas. Klausė, ar žinau, per kiek laiko kūnas atšąla?
Ar žinau, kiek jis lavonų su savo „kileriais“ užkasęs už tvoros? Jam esą dirba visi komisarai, todėl nieko jam niekas nepadarys. Ištįsai grasinimai. Viską pateikiau policijai, parašėme pareiškimą“, – S. Malinauskui pasakojo košmare gyvenanti moteris.
Moteris dalijasi vaizdo įrašais, kuriuos užfiksavo kiemo stebėjimo kameros. Viename epizodų matyti, kaip asmuo pro tvorą meta akmenį į stovintį automobilį, taip pat matosi išdaužtas durų stiklas. Vaizdo įrašuose dar užfiksuotas narkotikus vartojantis ar ginklą demonstruojantis asmuo.
Taip pat nufilmuota, kaip namą apsupusi policija, kuri reikalauja asmenį pasiduoti bei išeiti į lauką aukštai pakeltomis rankomis. Veiksmas vyksta viename iš Kauno priemiesčių.
Aiškėja, kad šiuo metu vyksta teismai dėl šio asmens priverstinio gydymo, nes be teismo sprendimo nei policija, nei gydytojai jo ilgiau nuo visuomenės izoliuoti negali.
„Tai yra turtingas verslininkas, kuris turi sėkmingai veikiančia įmonę, turi daug pinigų. Jis gyvena prabangiame name, bet tai žmogus su sutrikusia psichine sveikata ir aš jo įvardyti negaliu“, – pabrėžia S. Malinauskas.
Anot jo, šis asmuo kelia realią grėsmę – nuo grasinimų nužudyti, nuo terorizavimo, nuo turto gadinimo. Buvo užfiksuota, kaip yra mėtomi akmenys.
„Išsikviečiau policiją, kuri važiavo nenoriai. Pasiūlė per e.policijos sistemą rašyti pareiškimą. Bet pareigūnai atvyko, viską užfiksavo. Nuėjo pas jį ir klausė, ar metė lazdą. Jis prisipažino. Jis visada prisipažįsta.
Kitą dieną atsikeliame ir randu visą savo mašiną apmėtytą akmenimis. Vėl išsikviečiu policiją. Šįkart jis neprisipažįsta, bet randa įrodymų, jog būtent jis metė. Ir tada jis prisipažino. Sakė, jo mečiau, nes durnas esu“, – pasakoja nukentėjusioji.
Vėliau moteris kieme rado šovinių tūteles. Vėl kviečiama policija, kaimynas yra sulaikomas. Bet tuo kaimyno siautėjimas toli gražu nesibaigia. Užsidėjęs kaukę kartą jis pasirodo kaimynės kieme ir išdaužo namo durų stiklą. Tuo metu namuose mažametė mergaitė, kuri apimta baimės slepiasi savo kambaryje ir skambina mamai. Ši iškviečia policiją ir vėl pradedamas eilinis tyrimas.
Ne vienintelė jo auka
S. Malinauskas pasakoja, kad minėto vyro kaimynė yra ne vienintelė jo auka. Kita nukentėjusioji, kuri kreipėsi į policiją, yra buvusi šio vyriškio žmona, su kuriuo ji išsiskyrė.
Ji nurodė policijai, kad patyrė tiek fizinį, tiek psichologinį smurtą. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl asmens terorizavimo. Moteriai buvo grasinama. Jai buvo siunčiamos ginklų nuotraukos. Policijos tokius grasinimus pripažino realiais, nes asmuo gali juos įgyvendinti.
Su buvusia žmona asmuo turi du vaikus. Ji buvo priversta palikti savo namus bei išsikelti gyventi į kitą miestą. Kai tai nutiko, prasidėjo vyro konfliktai su šalia gyvenančia kaimyne, kuri tapo jo pagrindiniu taikiniu.
„Ši moteris augina dvi dukras. Viena jau sulaukusi 18 metų, o kita – mažametė. Taip pat moteris laukiasi trečio vaiko, o jos vyras dirba užsienyje. Aišku, jis grįžta į Lietuvą. Šiuo atveju nebūtų buvę jokių problemų. Gyveno ramiai, gražiame Kauno priemiestyje. Visi kaimynai puikiausiai sutaria ir bendrauja. Bet būtent po to vyro skyrybų nutinka kažkas, kas labiausiai pakeičia kaimynų, o ypač šios moters gyvenimą“, – pasakoja S. Malinauskas.
Asmuo pradeda naudoti svaigalus, elgtis neadekvačiai. Pradeda kviesti policiją, medikus. Bet pats svarbiausias dalykas, kad visada konstatuojama, įvertinus sveikatos būklę, jog veikos atlikimo metu asmuo nesuprato savo veiksmų. Ir tikėtina, kad jis net neprisimena savo veiksmų. Tokio asmens negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Šiuo metu vyksta teismo procesas, kuriame sprendžiamas klausimas dėl priverstinio gydymo. Bet vien tam, kad asmuo būtų priverstinai gydomas prieš jo valią, reikia praeiti milžinišką teisinį kelią.
„Jis kaimynei sakė, kad niekada nepaliks manęs ramybėje. Kiekvieną vakarą užtraukiame žaliuzes. Gyvename kaip kalėjime. Vaikai klausinėja, kada jis grįš. Miegame visi kartu, toliau nuo langų. Saugomės, kad akmuo neįkristų.
Kartą jis man grasino, kad kai mažiausiai tikėsiuosi, ateis padegti mano namų ir stebės, kaip aš su savo vaikais sudegu. Naktimis sunku užmigti. Lauki ryto ir galvoji, kas dabar bus“, – guodėsi kaimyno terorą kenčianti moteris.
S. Malinauskas viešai kelia problemą, kodėl žmogų, kuris turi tam tikrą psichikos ligą, nuolat grasinantį ir niokojantį kitų žmonių turtą, bauginantį mažamečius vaikus, užtrunka taip ilgai pažaboti, o besilaukianti moteris ir jos šeima turi gyventi baimėje.
