Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nėščios kaunietės šeimos gyvenimą kaimynas pavertė košmaru: „Grasina paleisti žarnas ar sudeginti gyvus“

2025-10-20 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 13:57

Viename Kauno priemiesčių agresyvus psichinis ligonis grasina nužudyti, niokoja automobilius, laužia duris ir veržiasi į kaimynės namus, kuriuose gyvena trečio vaiko besilaukianti dviejų dukrų mama, sukrečiančią istoriją viešina visuomenininkas Skirmantas Malinauskas.

Nėščios kaunietės šeimos gyvenimą kaimynas pavertė košmaru: „Grasina paleisti žarnas ar sudeginti gyvus“ (nuotr. stop kadras)
7

Viename Kauno priemiesčių agresyvus psichinis ligonis grasina nužudyti, niokoja automobilius, laužia duris ir veržiasi į kaimynės namus, kuriuose gyvena trečio vaiko besilaukianti dviejų dukrų mama, sukrečiančią istoriją viešina visuomenininkas Skirmantas Malinauskas.

REKLAMA
1

Savo „Youtube“ paskyroje S. Malinauskas papasakojo sukrečiančią kauniečių moterų istoriją. Apie tai, kaip kitoje Kauno vietoje už itin sunkius nusikaltimus teisiamas „kamuolinis“ susimoka užstatą ir mėgaujasi laisve talžydamas savo buvusią žmoną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums tai istorijos, joms tai gyvenimas kaip siaubo filme. Laikas šį košmarą nutraukti, nes to nepadarius dabar, pabaiga gali būti itin liūdna. Ši situacija tęsiasi iki šiol ir tampa vis sudėtingesnė“, – pabrėžia S. Malinauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Nėščios kaunietės šeimos gyvenimą kaimynas pavertė košmaru: „Grasina paleisti žarnas ar sudeginti gyvus“
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nėščios kaunietės šeimos gyvenimą kaimynas pavertė košmaru: „Grasina paleisti žarnas ar sudeginti gyvus“

Pasipylė žiaurūs grasinimai

„Prasidėjo žinutės, kad ateisiu į tavo namus bei paleisiu žarnas tau ir tavo vaikams. Visada vaikus prikaišioja. Padegsiu tavo namus, paleisiu žarnas. Klausė, ar žinau, per kiek laiko kūnas atšąla?

REKLAMA

Ar žinau, kiek jis lavonų su savo „kileriais“ užkasęs už tvoros? Jam esą dirba visi komisarai, todėl nieko jam niekas nepadarys. Ištįsai grasinimai. Viską pateikiau policijai, parašėme pareiškimą“, – S. Malinauskui pasakojo košmare gyvenanti moteris.

Moteris dalijasi vaizdo įrašais, kuriuos užfiksavo kiemo stebėjimo kameros. Viename epizodų matyti, kaip asmuo pro tvorą meta akmenį į stovintį automobilį, taip pat matosi išdaužtas durų stiklas. Vaizdo įrašuose dar užfiksuotas narkotikus vartojantis ar ginklą demonstruojantis asmuo.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat nufilmuota, kaip namą apsupusi policija, kuri reikalauja asmenį pasiduoti bei išeiti į lauką aukštai pakeltomis rankomis. Veiksmas vyksta viename iš Kauno priemiesčių.

Aiškėja, kad šiuo metu vyksta teismai dėl šio asmens priverstinio gydymo, nes be teismo sprendimo nei policija, nei gydytojai jo ilgiau nuo visuomenės izoliuoti negali.

„Tai yra turtingas verslininkas, kuris turi sėkmingai veikiančia įmonę, turi daug pinigų. Jis gyvena prabangiame name, bet tai žmogus su sutrikusia psichine sveikata ir aš jo įvardyti negaliu“, – pabrėžia S. Malinauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, šis asmuo kelia realią grėsmę – nuo grasinimų nužudyti, nuo terorizavimo, nuo turto gadinimo. Buvo užfiksuota, kaip yra mėtomi akmenys.

„Išsikviečiau policiją, kuri važiavo nenoriai. Pasiūlė per e.policijos sistemą rašyti pareiškimą. Bet pareigūnai atvyko, viską užfiksavo. Nuėjo pas jį ir klausė, ar metė lazdą. Jis prisipažino. Jis visada prisipažįsta.

REKLAMA

Kitą dieną atsikeliame ir randu visą savo mašiną apmėtytą akmenimis. Vėl išsikviečiu policiją. Šįkart jis neprisipažįsta, bet randa įrodymų, jog būtent jis metė. Ir tada jis prisipažino. Sakė, jo mečiau, nes durnas esu“, – pasakoja nukentėjusioji.

Vėliau moteris kieme rado šovinių tūteles. Vėl kviečiama policija, kaimynas yra sulaikomas. Bet tuo kaimyno siautėjimas toli gražu nesibaigia. Užsidėjęs kaukę kartą jis pasirodo kaimynės kieme ir išdaužo namo durų stiklą. Tuo metu namuose mažametė mergaitė, kuri apimta baimės slepiasi savo kambaryje ir skambina mamai. Ši iškviečia policiją ir vėl pradedamas eilinis tyrimas.

REKLAMA

Ne vienintelė jo auka

S. Malinauskas pasakoja, kad minėto vyro kaimynė yra ne vienintelė jo auka. Kita nukentėjusioji, kuri kreipėsi į policiją, yra buvusi šio vyriškio žmona, su kuriuo ji išsiskyrė.

Ji nurodė policijai, kad patyrė tiek fizinį, tiek psichologinį smurtą. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl asmens terorizavimo. Moteriai buvo grasinama. Jai buvo siunčiamos ginklų nuotraukos. Policijos tokius grasinimus pripažino realiais, nes asmuo gali juos įgyvendinti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Su buvusia žmona asmuo turi du vaikus. Ji buvo priversta palikti savo namus bei išsikelti gyventi į kitą miestą. Kai tai nutiko, prasidėjo vyro konfliktai su šalia gyvenančia kaimyne, kuri tapo jo pagrindiniu taikiniu.

„Ši moteris augina dvi dukras. Viena jau sulaukusi 18 metų, o kita – mažametė. Taip pat moteris laukiasi trečio vaiko, o jos vyras dirba užsienyje. Aišku, jis grįžta į Lietuvą. Šiuo atveju nebūtų buvę jokių problemų. Gyveno ramiai, gražiame Kauno priemiestyje. Visi kaimynai puikiausiai sutaria ir bendrauja. Bet būtent po to vyro skyrybų nutinka kažkas, kas labiausiai pakeičia kaimynų, o ypač šios moters gyvenimą“, – pasakoja S. Malinauskas.

REKLAMA

Asmuo pradeda naudoti svaigalus, elgtis neadekvačiai. Pradeda kviesti policiją, medikus. Bet pats svarbiausias dalykas, kad visada konstatuojama, įvertinus sveikatos būklę, jog veikos atlikimo metu asmuo nesuprato savo veiksmų. Ir tikėtina, kad jis net neprisimena savo veiksmų. Tokio asmens negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

REKLAMA

Šiuo metu vyksta teismo procesas, kuriame sprendžiamas klausimas dėl priverstinio gydymo. Bet vien tam, kad asmuo būtų priverstinai gydomas prieš jo valią, reikia praeiti milžinišką teisinį kelią.

„Jis kaimynei sakė, kad niekada nepaliks manęs ramybėje. Kiekvieną vakarą užtraukiame žaliuzes. Gyvename kaip kalėjime. Vaikai klausinėja, kada jis grįš. Miegame visi kartu, toliau nuo langų. Saugomės, kad akmuo neįkristų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kartą jis man grasino, kad kai mažiausiai tikėsiuosi, ateis padegti mano namų ir stebės, kaip aš su savo vaikais sudegu. Naktimis sunku užmigti. Lauki ryto ir galvoji, kas dabar bus“, – guodėsi kaimyno terorą kenčianti moteris.

S. Malinauskas viešai kelia problemą, kodėl žmogų, kuris turi tam tikrą psichikos ligą, nuolat grasinantį ir niokojantį kitų žmonių turtą, bauginantį mažamečius vaikus, užtrunka taip ilgai pažaboti, o besilaukianti moteris ir jos šeima turi gyventi baimėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų