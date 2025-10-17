Vilniuje moteris galimai smurtavo prieš mažametį vaiką

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ketvirtadienį gautas pranešimas, kad nenustatytu laiku Vilniuje moteris (gim. 1985 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2018 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA