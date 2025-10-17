Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje moteris galimai smurtavo prieš mažametį vaiką

2025-10-17 09:40 / šaltinis: BNS
2025-10-17 09:40

Vilniuje pranešta, kad moteris, įtariama, smurtavo prieš mažametį vaiką, informavo policija. 

Smurtas prieš vaikus (nuotr. 123rf.com, SCANPIX)

Vilniuje pranešta, kad moteris, įtariama, smurtavo prieš mažametį vaiką, informavo policija. 

REKLAMA
0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ketvirtadienį gautas pranešimas, kad nenustatytu laiku Vilniuje moteris (gim. 1985 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2018 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų