Susitikimą nufilmavo laidos „Farai“ operatorius.
Kieme tylu ramu, tačiau įėjus į namo prieangį pasigirdo pagalbos šauksmas:
„Jėzau, padėkite. Išprotėjo žmogus“.
Ant grindų – du besigrumiantys vyriškiai, vieno ranka kraujuoja. Pareigūnai pabandė surinkti pirminę informaciją apie konfliktą – iš abiejų vyrų išgirdo skirtingas versijas.
Anot vieno piliečio, kaimynas pats sau dūrė į ranką, o tada įbruko jam peilį. Ir viskas esą dėl kažkokių dingusių medalių.
„Sumušė mane, persipjovė ranką, įgrūdo peilį į ranką, kol aš gulėjau ant žemės. Kaltina nebūtom vagystėm“, – tikino vyras.
Kita įvykio versija
Ant grindų iš tiesų gulėjo numestas peilis, bet pati istorija skambėjo nelabai tikėtinai. Pareigūnai apklausė ir kitą vyrą. Anot jo, kaimynas iš tiesų galėjo pavogti labai svarbius ir brangius medalius.
„Jis mane apvogė, užpuolė ir dabar jūs jį paleidžiate? – graudinosi vyras. – Aš kraustaisi, paprašiau, kad padėtų pernešti dėžę. Benešant, ateinant čia, paprašiau, kad <...> grąžintų pavogtus daiktus. Čiupo peilį, sako: „Paleisk“ ar panašiai. Braukė su peiliu ir puolė bėgti, tada aš jį parverčiau ir užspaudžiau“.
Sužalotas ar susižalojęs vyras dėstė, kad šiame name negyveno, tik laikė vertingus daiktus. Namo dalį nusprendė parduoti, pradėjo kraustyti dėžes, tada ir pastebėjo, kad trūksta apdovanojimų. Kam kaimynui galėtų reikėti jo medalių sakė nežinantis, tačiau kaltinimų vagyste neatsiėmė.
Konflikto dalyvio žmona atskleidė daugiau detalių
Pasak vyro, kurį apkaltino vagyste, prieš porą savaičių pats kaimynas dar svarstė, kad apdovanojimų gal ir nepavogė, kad gal jis pats svarbius medalius pasidėjo į rūsį. Tačiau šiandien vyras vėl pradėjo kaimyną kaltinti vagyste.
Į įvykio vietą atvykę medikai sutvarstė sužaloto vyro žaizdą ir nusprendė vyriškį gabenti į ligoninę.
Namo grįžo įtariamojo žmona. Moteris patyrė šoką, kai sužinojo apie kruviną sutuoktinio ir kaimyno konfliktą, tačiau papasakojo ir naudingų detalių.
Ką pasakė įtariamojo žmona, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.