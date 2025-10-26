Šiauliuose – meilės ir pavydo proveržis, kuris privertė Andrių pamesti protą: „Mane išprovokavo“

Teisme vyras tikino, kad muštynės kilo spontaniškai ir jis esą tik gynėsi. Bylos duomenimis, konfliktas kilo 2024 m. gruodžio 28-sios vakarą. Kaltinamųjų suole atsidūręs Andrius tyčia sudavė lazda nukentėjusiajam į galvą.
Tiesa, Andrius kaltę pripažino tik iš dalies ir pateikė savo įvykių versiją. Pasak jo, muštynės įvyko ne koridoriuje, kaip nurodyta kaltinime, o virtuvėje: „Atėjau pasiimti sąsiuvinio, kur rašomas karštas vanduo, nes norėjau nusimaudyti. Virtuvėje sutikau savo buvusią sugyventinę. Pasakiau, kad grąžintų papuošalus, kuriuos buvau padovanojęs. O tada ji pradėjo rėkti ant manęs.“
Netrukus, anot kaltinamojo, į virtuvę atlėkė dabartinis jos draugas. Jis esą išsitraukė teleskopinę lazdą ir bandė ja smogti kaltinamajam: „Sugriebiau lazdą ir trenkiau jam pačiam į galvą. Tai buvo savigyna. Po smūgio nukentėjusysis nuėjo į savo kambarį, netrukus į bendrabutį atvyko policija.“
Andrius pripažino, kad konflikto metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Tiesa, teigė viską puikiai prisimenantis. „Mane išprovokavo. Buvusi sugyventinė su manimi pasielgė negražiai. Dar neseniai buvo pas mane svečiuose, o jau per eglutės įžiebimą namo grįžo su nukentėjusiuoju.“
Pateikė kitą įvykių versiją
Nukentėjusysis teisme papasakojo visai kitokią įvykių versiją nei kaltinamasis. Pasak jo, 2024 m. gruodžio 28-osios vakarą bendrabutyje konfliktas kilo iš kaltinamojo pusės, kuris elgėsi itin agresyviai.
Vyras teigė, kad tuo metu buvo savo kambaryje, kai išgirdo triukšmą bendroje virtuvėje: „Nuo kambario iki virtuvės – gal dešimt metrų. Išgirdau rėkimą ir triukšmą, todėl nubėgau pažiūrėti, kas vyksta.
Atbėgęs pamačiau kaltinamąjį, kuris stovėjo atsisukęs nugara į buvusią sugyventinę ir lazda daužė stalą. Jis rėkė ir trankė į stalą, todėl bandžiau jį nuraminti bei nustumti. Tada jis atsisuko ir lazda trenkė man į galvą.“
Smūgis, anot jo, buvo stiprus. Vyras net atsitrenkė į koridoriaus sieną, pasipylė kraujas. Į įvykio vietą netrukus atvyko policijos pareigūnai. Nukentėjusysis su jais kartu nuėjo prie kaltinamojo kambario durų, tačiau šis jų neatidarė. Po to nukentėjusysis buvo išvežtas į ligoninę.
Nukentėjusysis pridūrė, kad kaltinamąjį pažinojo tik iš ankstesnių incidentų – esą šis ne kartą buvo agresyvus jo dabartinės merginos atžvilgiu.
Minima moteris pasakojo, kad konfliktas kilo dėl asmeninių priežasčių ir pavydo. Ji – kaltinamojo buvusi sugyventinė, o nukentėjusysis – jos dabartinis draugas.
Pasak moters, tą vakarą ji nuėjo į sandėliuką pasiimti agurkų, o į jį patenkama per bendro naudojimo virtuvę. „Staiga virtuvėje pasirodė buvęs širdies draugas – jis buvo girtas, vos laikėsi ant kojų. Rankose turėjo beisbolo lazdą, su ja mosikavosi ir rėkė, kad mane nudės. Tada jis lazda trenkė į stalą, sudaužė lėkštę bei koneveikė ją įvairiais necenzūriniais žodžiais“, – siuabingą išpuolį prisiminė moteris.
Siunčia už grotų
Teismas Andrių pripažino kaltu dėl fizinio skausmo sukėlimo kitam asmeniui ir paskyrė jam 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Ši bausmė buvo subendrinta su ankstesniu Alytaus apylinkės teismo 2025 m. vasario 28 d. nuosprendžiu, kuriuo taip pat buvo paskirtas laisvės atėmimas. Sudėjus abi bausmes, teismas nustatė galutinę subendrintą bausmę – 8 mėnesius laisvės atėmimo.
Be to, teismas Andrių pripažino recidyvistu, nes jis jau buvo teistas už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas.
Nuosprendis gali būti skundžiamas per 20 dienų Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!