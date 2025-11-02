 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Kriminalai

Ginčas dėl kelio baigėsi smūgiais į veidą: kaimynų konfliktas Vilniaus rajone virto karo lauku

2025-11-02 20:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 20:15

Vilniaus rajone tarp kaimynų kilo konfliktas dėl vieno iš jų savavališkos iniciatyvos užpilti duobėtą kelią statybinėmis atliekomis. Santykių aiškinimasis peraugo į muštynes, o jos atvedė iki teismo.

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

5

Bylos duomenimis, 2024 metų liepos 9 dieną apie 18.40 val. viename Vilniaus rajono kieme prie pavėsinės susiginčijo du kaimynai, kurių pokalbis netrukus peraugo į aršų konfliktą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaltinamąjį supykdė kaimyno priekaištai, kad šis neatsiklausęs išpylė statybines atliekas ant kaimynus skiriančio kelio. Ginčas įsiplieskė, kai kaltinamasis pastūmė nukentėjusįjį, Šis pargriuvo ant žemės, o tada sulaukė į smūgių į veidą bei galvą.

Po incidento nukentėjusysis patyrė poodines kraujosruvas, nubrozdinimus. Jam buvo nežymiai sutrikdytą sveikatą. Nukentėjusysis dėl sužalojimų buvo išvežtas į ligoninę, kur jam diagnozuotas dešinės kojos raiščių patempimas ir veido sumušimai.

Kaltinamasis tikino, kad jį išprovokavo

Kaltinamųjų suole atsidūręs Leonas teisme pripažino kaltę, tačiau aiškino, kad muštynės kilo spontaniškai, jis pirmas nepuolė nukentėjusiojo. Pasak jo, vyras atėjo į jo kiemą šaukdamas bei grasindamas bausmėmis už išpiltas statybines atliekas.

„Jis pradėjo rėkti, mojavo kumščiais, o paskui nutraukė man nuo kaklo auksinę grandinėlę. Tuomet susigrūmėme ir pargriuvome ant žemės. Susistumdėme, tada sudaviau keletą smūgių. Gailiuosi dėl to, kas įvyko“, – teisme kalbėjo Leonas.

Vyras teigė, kad buvo šiek tiek išgėręs, bet ne tiek, kad neatsimintų įvykio aplinkybių. Jis pripažino, kad galėjo suduoti kelis smūgius kumščiais ir dėl to nukentėjusysis patyrė minimus sužalojimus.

Kaimynas siekė žalos atlyginimo

Nukentėjusysis pasakojo, kad atėjo pas kaimyną pasikalbėti apie kelią, tačiau vos pradėjo kalbėti, buvo netikėtai užpultas. Vyras tvirtino, kad Leonas spyrė jam į koją, o vėliau – kelis kartus smūgiavo į veidą. Dėl to sulūžo akiniai, buvo sugadintas kuprinėje laikytas kompiuteris.

Teismui nukentėjusysis pateikė civilinį ieškinį, prašydamas atlyginti 80 eurų turtinę žalą dėl sugadinto nešiojamojo kompiuterio. Savo ieškinius pateikė ir Vilniaus teritorinė ligonių kasa bei „Sodra“.

Vilniaus regiono apylinkės teismas Leoną pripažino kaltu dėl fizinio smurto prieš kaimyną. Už šį nusikaltimą jam paskirta 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, kuri, pritaikius įstatymo lengvatą už prisipažinimą, sumažinta iki pusmečio.

Teismas įpareigojo vyrą tęsti darbą arba, praradus jį, registruotis Užimtumo tarnyboje, taip pat uždraudė vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir įpareigojo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programose.

Be to, teismas visiškai patenkino nukentėjusiojo ir valstybinių institucijų ieškinius. Nukentėjusiajam priteista 80 eurų turtinė žala, Vilniaus teritorinei ligonių kasai – 93 eurai, o „Sodros“ Vilniaus skyriui – 1 136 eurų kompensacija.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus rajono rūmus.

