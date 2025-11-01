Alytuje – siaubinga ataka prieš moterį: „Jo akys buvo baisios“

Incidentas įvyko praėjusių metų lapkričio pabaigoje, kai stipriai apgirtęs vyras bendro naudojimo koridoriuje keletą kartų smogė moteriai į krūtinę ir spyrė į šoną.
Šią kraupią akistatą prisiminusi nukentėjusioji teigė, kad jai tąkart itin įstrigo smurtautojo akys, kurios buvo baisios, išsiplėtusios, tarsi, pavartojus narkotikų.
Konfliktas kilo po išgertuvių
Bylos duomenimis, 2024 metų lapkričio 25 dieną, apie vidurdienį, Alytuje, būdamas girtas, Viktoras smurtavo prieš bendrabučio gyventoją.
Tyrimo metu nustatyta, kad vyras pastūmė moterį, jai sudavė mažiausiai penkis smūgius į krūtinę ir spyrė į kairį šoną.
Po šio išpuolio moteris nukrito ant žemės. Nukentėjusiajai buvo nustatytos poodinės kraujosruvos krūtinės srityje. Jos sužalojimai įvertinti kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.
Kaltinamasis teisme neneigė, kad įvykio metu buvo stipriai išgėręs. Jis aiškino, jog konfliktas kilo netyčia – esą bandant išspręsti ginčą su kitu asmeniu, jis moterį netyčia pastūmė.
„Mane stipriai paveikė sesers mirtis. Po to daug gėriau, nebuvau savimi. Tą dieną nelabai kontroliavau savo veiksmų. Dabar nevartoju alkoholio, dirbu ir noriu pasikeisti“, – teismo posėdyje sakė kaltinamasis, kuris viešai atsiprašė nukentėjusiosios.
Nukentėjusioji: „Jis spyrė man į krūtinę“
Moteris teisme pasakojo, kad į kaltinamojo butą nuėjo dėl garsiai grojusios muzikos. Esą ji tiesiog norėjo paprašyti pritildyti garsą. Anksčiau ne kartą teko tą daryti, bet viskas išsispręsdavo taikiai.
Duris atidaręs Viktoras atrodė apsvaigęs, o po trumpo žodžių apsikeitimo ėmė ją stumdyti: „Tą kartą gražiai pabeldžiau į duris, kurias atidarė kaltinamasis, rūkęs elektroninę cigaretę. Akys jo buvo baisios, išsiplėtusios, tikriausiai jis buvo pavartojęs narkotikų.
Dirbu ligoninėje, morge, todėl atpažįstu žmonių psichinę būklę. Pasakiau jam, kad būk geras, pritildyk šiek tiek muziką, nes penktame aukšte po nakties žmonės nori pailsėti. Jis atsakė – „kas čia, juk dienos metas.“
Po to išėjau pro duris, nuėjau ir viskas tuo baigėsi. Buvau užsidariusi savo kambario duris, kad atėjęs kaltinamasis kelis kartus spyrė man į krūtinę, sudavė smūgius kumščiais. Tuo metu buvau viena.“
Vienas liudytojas tvirtino matęs, kaip Viktoras sudavė kaimynei du smūgius į krūtinę. Jis sakė, kad tą dieną vyras buvo akivaizdžiai neblaivus, elgėsi agresyviai ir tą pačią dieną smurtavo dar prieš kelis žmones tame pačiame bendrabutyje.
Teismas suteikė šansą pasitaisyti
Alytaus apylinkės teismas Viktorą pripažino kaltu dėl fizinio skausmo sukėlimo ir paskyrė jam 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Teismas subendrino naują bausmę su ankstesne bei paskyrė Viktorui vienerių metų terminuotą laisvės atėmimo bausmę.
Tačiau realiai į kalėjimą vyras nebus siunčiamas. Teismas bausmės vykdymą atidėjo dvejiems metams, įpareigodamas kaltinamąjį išklausyti elgesio pataisos programą, gydytis nuo priklausomybių, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Teismo sprendimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismą.
