Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kėdainių rajone paauglė sužalojo vyrą

2025-10-24 07:21 / šaltinis: BNS
2025-10-24 07:21

Kėdainių rajone paauglė sužalojo vyrą, pranešė policija.

Policija (nuotr. Elta)

Kėdainių rajone paauglė sužalojo vyrą, pranešė policija.

REKLAMA
0

Pasak jos, ketvirtadienį apie 23.15 val. Kunionių kaime 2010 metais gimusi nepilnametė sužalojo vyrą, gimusį 1961 metais.

Vyras, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.

Tuo metu apie 0.40 val. Vilniuje, Paeglinės gatvėje esančiame name, kilus konfliktui, vyras sužalojo vyrą, gimusį 1978 metais, kuris paguldytas į ligoninę.

Įtariamasis, gimęs 1983 metais, yra ieškomas. Pradėtas ikiteismini styrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų