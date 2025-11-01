„Pradėjo lįsti prie mano draugės“ – įtūžusio Roko elgesys peraugo į muštynes

Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino vilnietį Roką kaltu dėl tyčinio sunkaus sveikatos sutrikdymo.
Nustatyta, kad 2024-siais, naktį iš balandžio 30 d. į gegužės 1-ąją, daugiabučio kieme kilo konfliktas, kurio metu apsvaigęs nuo alkoholio Rokas ne mažiau kaip kelis kartus sudavė nukentėjusiajam.
Smūgiuota į galvą rankomis ir kojomis bei vieną kartą nelaimėliui peiliu durta į pilvą. Taip nukentėjusiajam padaryta kiauryminė pilvo sienos žaizda, sužalotos kepenys. Medicinos ekspertai sužalojimus įvertino kaip sunkų sveikatos sutrikdymą.
Konfliktas daugiabučio kieme
Bylos duomenimis, prieš incidentą abi pusės buvo vartojusios alkoholio. Rokas teisme nurodė, kad ginčas kilo dėl jo draugės.
Jis prisipažino smogęs rankomis ir kojomis, o peilį, kurį buvo įsigijęs anksčiau, po įvykio išmetė į ežerą.
Kaltinamasis savo kaltę pripažino bei paaiškino esmines aplinkybes, todėl byla buvo išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.
Teisiamojo posėdžio metu Rokas nurodė, jog supranta jam pareikštus kaltinimus ir iš dalies pripažįsta kaltę. Jis pasakojo, kad lemtingą vakarą su drauge buvo bare, o vėliau, paprašė draugo palydėti juos namo, apie 22 val. kartu patraukė link daugiabučio.
Pakeliui jie sutiko du nepažįstamus vaikinus, taip pat vartojusius alkoholį. Šie pasiūlė išgerti kartu, todėl Rokas su drauge trumpam grįžo į butą pasiimti gėrimų.
„Visi kartu vartojome alkoholį, viskas buvo gerai, kol vienas iš tų vaikinų nepradėjo lįsti prie mano draugės“, – pasakojo kaltinamasis.
Jo teigimu, nukentėjusysis elgėsi įžūliai – lietė jo draugę, nors ši prašė taip nesielgti. Po to Rokas paprašė draugo pasikalbėti su įkyriai besielgusiu vaikinu, tačiau netrukus prie jų prisijungė ir jis pats, o pokalbis peraugo į muštynes. „Kas vyko toliau, nepamenu. Atsimenu tik laiptinę ir greitosios medicinos pagalbos automobilį“, – sakė jis.
Vyras pripažino, kad muštynių metu sudavė smūgių rankomis ir kojomis, tačiau tikino neprisimenąs, kaip panaudojo peilį. „Sužinojau vėliau – galėjau durti, bet nieko neprisimenu, nes buvau girtas. Peilį kitą dieną išmečiau į ežerą“, – teigė Rokas.
Kaltinamasis sakė sutinkantis su pareikšta žala ir žadėjo ją atlyginti, taip pat teigė neturintis pretenzijų nukentėjusiajam.
Sulaukė teismo pasigailėjimo
Skirdamas bausmę teismas rėmėsi kaltinamojo prisipažinimu ir ikiteisminio tyrimo duomenimis. Už sunkų sveikatos sutrikdymą teismas Rokui skyrė 3 metų laisvės atėmimą, kurį iškart sumažino trečdaliu – iki 2 metų.
Bausmės vykdymas buvo atidėtas 2 metų 6 mėnesių terminui su intensyvia priežiūra pirmuosius 18 mėnesių.
Rokas įpareigotas dirbti arba mokytis (ar registruotis Užimtumo tarnyboje), nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Jis privalo 22.00- 6.00 val. būti namuose bei per pirmuosius 12 mėnesių dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Teismas taip pat priteisė nukentėjusiajam 4 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą. Valstybinei ligonių kasai priteista 7,3 tūkst. eurų.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!